El Gobierno quitó a La Pampa el 50% de las regalías de la represa Los Nihuiles y escaló el conflicto con Mendoza

El Gobierno nacional derogó el régimen de 1973 que repartía en partes iguales las ganancias del complejo hidroeléctrico sobre el río Atuel. Foto: Diario aR

A través del Decreto 689/2026, el Gobierno Nacional derogó la normativa vigente desde 1973 que repartía en partes iguales entre La Pampa y Mendoza las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel. La resolución, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, le otorga la totalidad de los recursos a la provincia cuyana al argumentar que las instalaciones se encuentran íntegramente en su territorio, en el marco de la preparación para una nueva licitación del sistema por los próximos 30 años.

La medida desató un duro cruce político y judicial. Mientras el gobernador mendocino Alfredo Cornejo celebró la decisión como un acto de justicia y anunció que readecuará un reclamo judicial contra La Pampa por regalías retroactivas, el mandatario pampeano Sergio Ziliotto acusó al gobierno de Milei y a Mendoza de perpetrar un despojo económico que se suma al histórico incumplimiento del fallo de la Corte Suprema por el caudal de agua del río Atuel. En respuesta, la provincia de La Pampa anticipó que recurrirá a la Justicia para presentar una medida cautelar.

Aspectos clave del decreto y de la disputa