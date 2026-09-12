El Gobierno quitó a La Pampa el 50% de las regalías de la represa Los Nihuiles y escaló el conflicto con Mendoza

A través del Decreto 689/2026, el Gobierno Nacional derogó la normativa vigente desde 1973 que repartía en partes iguales entre La Pampa y Mendoza las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel. La resolución, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, le otorga la totalidad de los recursos a la provincia cuyana al argumentar que las instalaciones se encuentran íntegramente en su territorio, en el marco de la preparación para una nueva licitación del sistema por los próximos 30 años.
La medida desató un duro cruce político y judicial. Mientras el gobernador mendocino Alfredo Cornejo celebró la decisión como un acto de justicia y anunció que readecuará un reclamo judicial contra La Pampa por regalías retroactivas, el mandatario pampeano Sergio Ziliotto acusó al gobierno de Milei y a Mendoza de perpetrar un despojo económico que se suma al histórico incumplimiento del fallo de la Corte Suprema por el caudal de agua del río Atuel. En respuesta, la provincia de La Pampa anticipó que recurrirá a la Justicia para presentar una medida cautelar.
Aspectos clave del decreto y de la disputa
- Modificación normativa: quedó sin efecto el Decreto 1560/73 que establecía el reparto del 12% de las regalías hidroeléctricas en partes iguales entre ambas jurisdicciones por tratarse de un río interjurisdiccional.
- Argumentación de Mendoza: la administración mendocina sostiene que la fuente generadora se sitúa en su jurisdicción y que el beneficio del 100% de los fondos permitirá financiar obras de infraestructura local.
- Reclamo pampeano: La Pampa denuncia la pérdida de ingresos anuales en dólares y sostiene que el complejo hidroeléctrico secó el cauce del Atuel en su territorio, vulnerando la fijación de un caudal mínimo de $3,2\text{ m}^3/\text{s}$ dictada por la Corte Suprema en 2020.
- Acciones futuras: el gobierno pampeano recurrirá a la vía judicial mediante un amparo, al tiempo que dirigentes locales exigieron la renuncia del vocero Adrián Ravier.