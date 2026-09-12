Cuándo llegan los nuevos cazas F-16 a la Argentina y qué falta para que estén operativos

Aviones caza F-16 están pronto a llegar a la Argentina. Foto: Unsplash.

La Argentina se prepara para recibir el segundo lote de seis aviones de combate F-16, en el marco del proceso de incorporación del nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). El arribo está previsto entre el 26 y el 30 de septiembre y las aeronaves tendrán un recorrido que comenzará en Dinamarca, continuará con escalas en España y Brasil y finalizará en el Área de Material Río Cuarto, en Córdoba.

Según trascendió, la operación será coordinada por la Fuerza Aérea Argentina, que tendrá a su cargo el apoyo logístico y la cobertura de búsqueda y salvamento (SAR). En tanto, personal danés y argentino participará de la transferencia y del tratamiento de los cazas durante las distintas etapas del traslado.

Cómo será la llegada del segundo lote de F-16

El nuevo grupo estará integrado por cuatro F-16AM y dos F-16BM, que se sumarán a las aeronaves ya incorporadas por la Argentina. El traslado combinará tripulaciones conformadas por pilotos argentinos con diferentes experiencias de formación.

Aviones caza F-16 Fighting Falcon. Foto: X/@MApNRomania

Una parte de los aviadores recibió entrenamiento en el Área de Material Río Cuarto, mientras que otros fueron capacitados en Tucson, Estados Unidos, como parte del proceso de preparación para operar el sistema de armas.

El itinerario contempla la salida de los aviones desde Dinamarca, una escala en España y posteriormente otra en Brasil antes de completar el último tramo hacia Córdoba. De esta manera, el país continúa avanzando en la incorporación progresiva de los cazas adquiridos para modernizar sus capacidades de defensa aérea.

Qué falta para que los F-16 estén plenamente operativos

La llegada de los aviones representa un paso importante, pero no significa que el sistema de armas quede inmediatamente operativo en su máxima capacidad. La Fuerza Aérea todavía debe completar distintas etapas vinculadas con la recepción de las aeronaves, el entrenamiento de pilotos y mecánicos y la adaptación de la infraestructura.

También será necesario garantizar el abastecimiento de repuestos, equipamiento de apoyo, simuladores y armamento compatible, además de consolidar los procedimientos de mantenimiento y operación. El objetivo es alcanzar la Capacidad Operativa Inicial (IOC), un hito que permitirá comenzar a emplear los F-16 de manera efectiva dentro del esquema de defensa aérea argentino.

Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

Los pilotos argentinos ya realizaron vuelos en solitario

Mientras avanza la incorporación de los cazas, los pilotos argentinos también progresan en su entrenamiento. Según informó Valverde, integrantes de la Fuerza Aérea Argentina ya realizaron su primer vuelo en solitario con el sistema de armas F-16, un paso significativo dentro de la formación operativa.

Las actividades cuentan con el apoyo de Top Aces, empresa especializada en entrenamiento y servicios relacionados con aeronaves de combate. El Área de Material Río Cuarto, en Córdoba, concentra buena parte de las tareas de preparación de las aeronaves y del personal. Allí se desarrolla una etapa clave para integrar progresivamente el nuevo sistema.

La llegada de los seis aviones prevista para fines de septiembre permitirá ampliar la flota disponible y continuar con la formación de pilotos y técnicos. El desafío para la Argentina será ahora completar la integración de aeronaves, infraestructura, logística, entrenamiento y apoyo técnico para alcanzar la Capacidad Operativa Inicial de los F-16.