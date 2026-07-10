Merlo celebró el Día de la Independencia

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa

Alumnos de escuelas de Merlo, autoridades, comunidad educativa y familias participaron del acto conmemorativo por el 210° Aniversario de la Independencia de la República Argentina, con la presencia del Intendente Gustavo Menéndez, en la Escuela Primaria N° 54, en Mariano Acosta.

La ceremonia contó con la presencia de diferentes establecimientos educativos merlenses. Hubo representaciones artísticas y bailes tradicionales.

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa

“La mejor forma que tenemos de celebrar nuestra independencia es unidos, detrás de las grandes causas de este país”, destacó el jefe comunal.

El director de la institución, Juan Barrios, manifestó: “Es un gran orgullo para nosotros que el Gobierno Municipal y las autoridades educativas participen del acto por la independencia. Nos sentimos muy orgullosos y deseosos de que se lleven una buena imagen de nuestra comunidad educativa y todas nuestras familias”.

Las mejores fotos de la jornada

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa