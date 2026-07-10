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Merlo celebró el Día de la Independencia

Con la presencia del intendente Gustavo Menéndez, alumnas de escuelas merlenses participaron del acto conmemorativo por el 210° del 9 de Julio de 1816. Mirá las fotos en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Festejos por el Día de la Independencia en Merlo.
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa
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Alumnos de escuelas de Merlo, autoridades, comunidad educativa y familias participaron del acto conmemorativo por el 210° Aniversario de la Independencia de la República Argentina, con la presencia del Intendente Gustavo Menéndez, en la Escuela Primaria N° 54, en Mariano Acosta.

La ceremonia contó con la presencia de diferentes establecimientos educativos merlenses. Hubo representaciones artísticas y bailes tradicionales.

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo.
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa

La mejor forma que tenemos de celebrar nuestra independencia es unidos, detrás de las grandes causas de este país”, destacó el jefe comunal.

El director de la institución, Juan Barrios, manifestó: “Es un gran orgullo para nosotros que el Gobierno Municipal y las autoridades educativas participen del acto por la independencia. Nos sentimos muy orgullosos y deseosos de que se lleven una buena imagen de nuestra comunidad educativa y todas nuestras familias”.

Las mejores fotos de la jornada

Festejos por el Día de la Independencia en Merlo.
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo.
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo.
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo.
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo.
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo.
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo.
Festejos por el Día de la Independencia en Merlo. Foto: Prensa
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Matias Greisert

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