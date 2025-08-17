Casera, fácil y muy sabrosa: cómo hacer leche frita en simples pasos

Un postre sencillo de elaborar y que no requiere de mucha inversión, es tan inusual como delicioso. La receta completa, en la nota.

La leche frita es un postre muy fácil de hacer, ideal para quienes buscan algo casero, sencillo y muy sabroso. Para preparar este dulce tan delicioso no es necesario contar con ingredientes especiales, sino que basta con los de andar por casa.

Se trata de un manjar perfecto para una cena con amigos, dado que tiene un sabor muy delicado y es muy versátil. Tanto que puede disfrutarse en verano como en invierno.

La leche frita es un postre tradicional de la gastronomía española, especialmente popular en el norte del país. Su origen no está del todo claro, pero se cree que proviene de conventos y cocinas caseras donde se aprovechaban ingredientes básicos como la leche, el azúcar y la harina para crear dulces sencillos pero deliciosos.

Este plato se caracteriza por su textura cremosa en el interior y capa exterior crujiente, lograda al rebozar y freír la mezcla cuajada de leche, que previamente se cocinó con azúcar y aromatizantes como canela o cáscara de limón. Su combinación de sabores suaves y texturas contrastantes la convierten en una opción irresistible para los amantes de los postres tradicionales.

Instrucciones para hacer leche frita

500 ml de leche

100 g de azúcar

50 g de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 yemas de huevo

Harina

Huevo

Aceite

Azúcar y canela

Receta de leche frita