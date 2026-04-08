El chef Pedro Lambertini compartió un truco que cambiará todas tus recetas de sopa de este invierno: “Nunca va de la olla al plato”
El especialista gastronómico e influencer propone una forma especial de servir la sopa, ese aliado fundamental de las comidas de días frescos. Además, comparte sus trucos infalibles para la receta de sopa de pollo y arroz perfecta.
La sopa de pollo es uno de esos platos clásicos que reconfortan en los días fríos o cuando buscamos algo nutritivo y fácil de digerir. Con un buen caldo casero, verduras y pollo, se convierte en una comida simple pero muy sabrosa, ideal para compartir en casa y el chef argentino Pedro Lambertini propone una forma especial de servir esta receta de sopa de pollo y arroz.
Según explicó a través de sus redes sociales, “nunca una sopa es de la olla al plato y listo”. Para hacerlo, sugiere colocar primero arroz blanco en el plato, sumar pollo desmenuzado, una rebanada de queso cremoso y agregar unas gotas de jugo de limón.
Luego se vierte el caldo caliente con sus verduras y se termina con queso sardo rallado, verdeo picado y un chorrito de aceite de oliva. Así, la clásica sopa de pollo se vuelve aún más rica y reconfortante. “Las sopas se terminan en el plato”, expresó Lambertini.
La receta de la sopa de pollo del chef Pedro Lambertini
Los ingredientes de la sopa de pollo
- 1/4 de pollo (preferiblemente con hueso para un caldo más sabroso)
- 1 punta de jamón (opcional, para dar más sabor)
- 2 puerros
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- Verduras adicionales al gusto
- Arroz o fideos
- Sal y pimienta a gusto
- Agua suficiente para cubrir los ingredientes
El paso a paso de la sopa de pollo
- Preparar los ingredientes: pelar y cortar en trozos grandes las zanahorias, el puerro y la cebolla.
- Hacer el caldo: en una olla grande, agregar el pollo, la punta de jamón (si se usa) y las verduras. Cubrir con agua y llevar a ebullición.
- Cocinar a fuego lento: reducir el fuego y dejar cocer a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora. Retirar la espuma que se forma en la superficie para obtener un caldo limpio.
- Colar el caldo: sacar el pollo y las verduras. Desmenuzar el pollo y añadirlo al caldo. En cuanto a las verduras, podemos picarlas si deseamos notar los trozos o batirlas para añadir unas cucharadas y aportar textura a nuestra sopa.
- Agregar fideos o arroz (opcional): volver a colocar el caldo en la olla y añadir los fideos o el arroz. Cocinar hasta que estén listos.
- Servir caliente: ajustar la sal y la pimienta al gusto. Servir bien caliente y disfrutar.
¿Cuánto tiempo se puede conservar la sopa de pollo?
La sopa de pollo se puede conservar en el frigorífico de 3 a 4 días en un recipiente hermético. También, se puede congelar hasta 3 meses para disfrutarla más adelante.