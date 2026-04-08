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Por Canal 26
jueves, 9 de abril de 2026, 14:45
Pedro lambertini, chef e influencer gastronómico
Pedro lambertini, chef e influencer gastronómico Foto: Instagram Pedro Lambertini

La sopa de pollo es uno de esos platos clásicos que reconfortan en los días fríos o cuando buscamos algo nutritivo y fácil de digerir. Con un buen caldo casero, verduras y pollo, se convierte en una comida simple pero muy sabrosa, ideal para compartir en casa y el chef argentino Pedro Lambertini propone una forma especial de servir esta receta de sopa de pollo y arroz.

Según explicó a través de sus redes sociales, “nunca una sopa es de la olla al plato y listo”. Para hacerlo, sugiere colocar primero arroz blanco en el plato, sumar pollo desmenuzado, una rebanada de queso cremoso y agregar unas gotas de jugo de limón.

El tuit de Pedro Lambertini sobre la sopa de pollo Foto: https://x.com/PedroLambertini

Luego se vierte el caldo caliente con sus verduras y se termina con queso sardo rallado, verdeo picado y un chorrito de aceite de oliva. Así, la clásica sopa de pollo se vuelve aún más rica y reconfortante. “Las sopas se terminan en el plato”, expresó Lambertini.

La receta de la sopa de pollo del chef Pedro Lambertini

La sopa de pollo de Pedro Lambertini Foto: https://x.com/PedroLambertini
La sopa de pollo de Pedro Lambertini Foto: https://x.com/PedroLambertini

Los ingredientes de la sopa de pollo

  • 1/4 de pollo (preferiblemente con hueso para un caldo más sabroso)
  • 1 punta de jamón (opcional, para dar más sabor)
  • 2 puerros
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla
  • Verduras adicionales al gusto
  • Arroz o fideos
  • Sal y pimienta a gusto
  • Agua suficiente para cubrir los ingredientes

El paso a paso de la sopa de pollo

  1. Preparar los ingredientes: pelar y cortar en trozos grandes las zanahorias, el puerro y la cebolla.
  2. Hacer el caldo: en una olla grande, agregar el pollo, la punta de jamón (si se usa) y las verduras. Cubrir con agua y llevar a ebullición.
  3. Cocinar a fuego lento: reducir el fuego y dejar cocer a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora. Retirar la espuma que se forma en la superficie para obtener un caldo limpio.
  4. Colar el caldo: sacar el pollo y las verduras. Desmenuzar el pollo y añadirlo al caldo. En cuanto a las verduras, podemos picarlas si deseamos notar los trozos o batirlas para añadir unas cucharadas y aportar textura a nuestra sopa.
  5. Agregar fideos o arroz (opcional): volver a colocar el caldo en la olla y añadir los fideos o el arroz. Cocinar hasta que estén listos.
  6. Servir caliente: ajustar la sal y la pimienta al gusto. Servir bien caliente y disfrutar​.

¿Cuánto tiempo se puede conservar la sopa de pollo?

La sopa de pollo se puede conservar en el frigorífico de 3 a 4 días en un recipiente hermético. También, se puede congelar hasta 3 meses para disfrutarla más adelante.