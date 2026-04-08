El chef Pedro Lambertini compartió un truco que cambiará todas tus recetas de sopa de este invierno:

Pedro lambertini, chef e influencer gastronómico Foto: Instagram Pedro Lambertini

La sopa de pollo es uno de esos platos clásicos que reconfortan en los días fríos o cuando buscamos algo nutritivo y fácil de digerir. Con un buen caldo casero, verduras y pollo, se convierte en una comida simple pero muy sabrosa, ideal para compartir en casa y el chef argentino Pedro Lambertini propone una forma especial de servir esta receta de sopa de pollo y arroz.

Según explicó a través de sus redes sociales, “nunca una sopa es de la olla al plato y listo”. Para hacerlo, sugiere colocar primero arroz blanco en el plato, sumar pollo desmenuzado, una rebanada de queso cremoso y agregar unas gotas de jugo de limón.

El tuit de Pedro Lambertini sobre la sopa de pollo Foto: https://x.com/PedroLambertini

Luego se vierte el caldo caliente con sus verduras y se termina con queso sardo rallado, verdeo picado y un chorrito de aceite de oliva. Así, la clásica sopa de pollo se vuelve aún más rica y reconfortante. “Las sopas se terminan en el plato”, expresó Lambertini.

La receta de la sopa de pollo del chef Pedro Lambertini

La sopa de pollo de Pedro Lambertini Foto: https://x.com/PedroLambertini

La sopa de pollo de Pedro Lambertini Foto: https://x.com/PedroLambertini

Los ingredientes de la sopa de pollo

1/4 de pollo (preferiblemente con hueso para un caldo más sabroso)

1 punta de jamón (opcional, para dar más sabor)

2 puerros

2 zanahorias

1 cebolla

Verduras adicionales al gusto

Arroz o fideos

Sal y pimienta a gusto

Agua suficiente para cubrir los ingredientes

El paso a paso de la sopa de pollo

Preparar los ingredientes: pelar y cortar en trozos grandes las zanahorias, el puerro y la cebolla. Hacer el caldo: en una olla grande, agregar el pollo, la punta de jamón (si se usa) y las verduras. Cubrir con agua y llevar a ebullición. Cocinar a fuego lento: reducir el fuego y dejar cocer a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora. Retirar la espuma que se forma en la superficie para obtener un caldo limpio. Colar el caldo: sacar el pollo y las verduras. Desmenuzar el pollo y añadirlo al caldo. En cuanto a las verduras, podemos picarlas si deseamos notar los trozos o batirlas para añadir unas cucharadas y aportar textura a nuestra sopa. Agregar fideos o arroz (opcional): volver a colocar el caldo en la olla y añadir los fideos o el arroz. Cocinar hasta que estén listos. Servir caliente: ajustar la sal y la pimienta al gusto. Servir bien caliente y disfrutar​.

¿Cuánto tiempo se puede conservar la sopa de pollo?

La sopa de pollo se puede conservar en el frigorífico de 3 a 4 días en un recipiente hermético. También, se puede congelar hasta 3 meses para disfrutarla más adelante.