Tarta de brócoli y queso para toda la familia:

Tarta de brócoli y queso. Foto: Freepik

Lograr que los más chicos coman verduras sin quejarse puede parecer una misión imposible, pero con la receta adecuada todo cambia. Esta tarta de brócoli y queso combina sabores suaves, una textura cremosa y un aroma irresistible que conquista desde el primer bocado. Ideal para almuerzos, cenas o viandas escolares, es una opción práctica y nutritiva que suma puntos en cualquier menú familiar.

Además de ser fácil de preparar, esta tarta es una gran aliada para incorporar vegetales de forma natural y sin conflictos en la mesa. El brócoli aporta vitaminas y color, mientras que el queso le da ese toque tentador que tanto gusta a chicos y grandes. Una receta infalible para comer rico, variado y en familia.

Tarta de brócoli y queso. Foto: Freepik

Ingredientes necesarios para una riquísima tarta de brócoli y queso

1 paquete grande de brócolo

3 huevos

1 diente de ajo

2 cda grandes de queso crema

100 gr de queso cremoso

Queso rallado

Sal

Pimienta

Nuez moscada (puede ser fresca o molida)

Ralladura de medio limón

Masa de tarta

Paso a paso: cómo preparar el relleno de brócoli más sabroso

Separar el brócoli en “arbolitos”. Llevarlos un minuto a agua hirviendo para blanquearlo. Cuando se pone de color verde fuerte, colar y reservar. Picar el ajo y llevar a un bol. Agregar los huevos y mezclar. Sumar las cucharadas de queso crema y seguir batiendo hasta que quede todo integrado. Agregar sal, pimienta y nuez moscada, batir y sumar la ralladura de limón. Forrar un molde de tarta con la masa y volcar la mezcla encima. Desarmar los arbolitos de brócoli ya tibio y acomodarlos por toda la tarta. Pinchar los bordes de la masa para hacer repulgue y contener el relleno. Poner por encima el queso cremoso en trozos, agregar el queso rallado y un puñadito de pan rallado, para que la tarta de brócoli quede con una costra crocante. Llevar al horno precalentado a 180°C por 25-30 minutos o hasta que la masa esté dorada.

El truco de Paulina Cocina para evitar el feo olor del brócoli durante la cocción

Si bien es verdad que en algunas ocasiones durante la cocción, el brócoli desprende un olor que puede ser molesto o disgustar a todos en casa.

Para evitar contratiempos, la reconocida cocinera Paulina Cocina enseña un tip fundamental: hervir el brócoli con mucha agua y en una cocción corta.

El brócoli es un superalimento rico en vitaminas C y K, fibra y antioxidantes (sulforafano) que fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud ósea y digestiva, y ayuda a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Cómo evitar el feo olor del brócoli. Foto: Freepik.

Además, sus compuestos bioactivos tienen propiedades anticancerígenas, ayudando a proteger contra tumores de mama, próstata y colon.

Es por ello que nos se debe dejar de consumir brócoli por su “mal olor”, sino que llevar a cabo una buena cocción sirve para evitar malestares en la cocina y aprovechar sus nutrientes para toda la familia.