Una provoleta rellena diferente: la receta con tomates secos y albahaca que brilla en asados y picadas
Este tipo de queso no puede faltar como acompañamiento en un asado, aunque también se puede rellenar con distintos ingredientes.
La provoleta es un queso infaltable en los asados argentinos, pero también puede formar parte de una receta original para sorprender a los fanáticos de las verduras y las recetas originales.
Con pocos ingredientes y en pocos minutos, se puede realizar una provoleta rellena que combina el sabor intenso del queso fundido con la frescura de la albahaca y el toque gourmet del tomate seco, ideal para acompañar un rico asado o para compartir en una picada.
Receta de la provoleta rellena con tomates secos y albahaca
Ingredientes
- 2 rodajas de provoleta
- 4 tomates secos hidratados
- 6 hojas de albahaca fresca
- 1 chorrito de aceite de oliva
- Pimienta recién molida, a gusto
Paso a paso
- Cortar los tomates secos hidratados en tiras y mezclarlos con la albahaca fresca picada. Agregar un chorrito de aceite de oliva para realzar el sabor.
- Colocar una rodaja de queso en una sartén de hierro o plancha caliente, agregar encima el relleno y tapar con la segunda rodaja.
- Dejar que se derrita lentamente a fuego medio, hasta que la parte exterior quede dorada y crocante. Con cuidado, darlo vuelta para que selle el otro lado.
- Retirarlo con una espátula y espolvorear con pimienta recién molida. Servir al instante, bien caliente y con un buen pan casero para acompañar.
Consejo final:
Si querés darle un toque más intenso, podés sumar unas hojitas de rúcula fresca al momento de servir.