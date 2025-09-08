Una provoleta rellena diferente: la receta con tomates secos y albahaca que brilla en asados y picadas

Este tipo de queso no puede faltar como acompañamiento en un asado, aunque también se puede rellenar con distintos ingredientes.

Provoleta rellena de tomates secos y albahaca. Foto: Freepik.

La provoleta es un queso infaltable en los asados argentinos, pero también puede formar parte de una receta original para sorprender a los fanáticos de las verduras y las recetas originales.

Con pocos ingredientes y en pocos minutos, se puede realizar una provoleta rellena que combina el sabor intenso del queso fundido con la frescura de la albahaca y el toque gourmet del tomate seco, ideal para acompañar un rico asado o para compartir en una picada.

Receta de la provoleta rellena con tomates secos y albahaca

Ingredientes

2 rodajas de provoleta

4 tomates secos hidratados

6 hojas de albahaca fresca

1 chorrito de aceite de oliva

Pimienta recién molida, a gusto

Cómo hacer una provoleta rellena. Foto: Freepik.

Paso a paso

Cortar los tomates secos hidratados en tiras y mezclarlos con la albahaca fresca picada. Agregar un chorrito de aceite de oliva para realzar el sabor. Colocar una rodaja de queso en una sartén de hierro o plancha caliente, agregar encima el relleno y tapar con la segunda rodaja. Dejar que se derrita lentamente a fuego medio, hasta que la parte exterior quede dorada y crocante. Con cuidado, darlo vuelta para que selle el otro lado. Retirarlo con una espátula y espolvorear con pimienta recién molida. Servir al instante, bien caliente y con un buen pan casero para acompañar.

Consejo final:

Si querés darle un toque más intenso, podés sumar unas hojitas de rúcula fresca al momento de servir.