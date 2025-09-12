Cocina de Medio Oriente: la receta y los ingredientes para unas exquisitas y sabrosas empanadas árabes

Además de su simpleza, esta comida se destaca por su versatilidad, ya que pueden hacerse rellenas de carne, pollo y, también, opciones vegetarianas sin la necesidad de salir de tu hogar. Conocé las recomendaciones para sorprender a tu familia.

Empanadas árabes. Foto: Bon Viveur.

Con ingredientes accesibles y un proceso de preparación que no te llevará mucho tiempo, las empanadas árabes se presentan como una opción ideal para quienes buscan una receta que combine sabor y tradición.

Su masa suave y relleno jugoso las hacen irresistibles. Además, su versatilidad permite adaptarlas a diferentes gustos, ya sea con carne, pollo o incluso opciones vegetarianas.

La clave para lograr unas empanadas árabes perfectas está en la frescura de los ingredientes y seguir unos simples pasos. A continuación, la guía completa para sorprender a todos tus familiares.

La receta de las empanadas árabes

Ingredientes

Los ingredientes de las empanadas árabes. Foto: Bon Viveur.

500 gramos de carne picada

1 paquete de tapas para empanadas

1 cebolla grande, picada finamente

2 tomates medianos, pelados y picados

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Jugo de limón

Pimienta y sal

El paso a paso de la preparación

La preparación de las empanadas árabes. Foto: Bon Viveur.

En un bol grande, mezclá la carne picada con la cebolla, los tomates, el jugo de limón, sal, pimienta, comino y pimentón. Asegurate de integrar bien todos los ingredientes. Dejá reposar la mezcla en la heladera durante al menos 30 minutos para que los sabores se integren. Precalentá el horno a 180°. Rellená cada tapa de empanada con una cucharada generosa de la mezcla de carne. Cerrá las empanadas formando un triángulo y presioná bien los bordes para que no se abran durante la cocción. Colocá las empanadas en una bandeja para horno previamente engrasada o con papel manteca. Horneá durante 20-25 minutos o hasta que estén doradas. Retirá del horno y dejá enfriar un poco antes de servir.

Recomendaciones claves para las empanadas árabes