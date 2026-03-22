Bizcochuelo vegano en sencillos pasos. Foto: Freepik.

El bizcochuelo es un clásico infaltable a la hora de compartir una merienda, ya que es una comida que se realiza de manera fácil, sencilla y económica, sin huevos, ni manteca, ni leche. Esa versión es apta para quienes buscan opciones veganas o quieren evitar ciertos ingredientes.

Este tipo de bizcochuelo necesita pocos ingredientes y fáciles de conseguir: azúcar, agua, aceite, harina y ralladura de limón o de naranja, a gusto. A diferencia de lo que se acostumbra, esta versión no lleva huevos ni manteca, pero eso no quiere decir que pierda sabor ni esponjosidad, como se cree.

Lo ideal de esta receta es que es fácil de realizar y se puede hacer en el momento para luego compartir en una rica merienda. Para elaborar este bizcochuelo solo se deben mezclar los ingredientes, obtener la masa correspondiente, cocinar y dejar enfriar.

La receta ideal para el bizcochuelo vegano

Ingredientes para el bizcochuelo vegano

1 taza de azúcar

1 taza de agua

1/2 taza de aceite

2 tazas de harina

Ralladura de limón o naranja

1 cucharadita de polvo de hornear

Pizca de sal

Bizcochuelo vegano. Foto: Freepik.

Paso a paso para realizar el bizcochuelo

Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde. Mezclar el azúcar, el agua, el aceite, la ralladura de limón, la sal y el polvo de hornear. Añadir la harina tamizada de a poco hasta formar una masa suave. Incorporar la mezcla en el molde y cocinar por 20 minutos aproximadamente; depende del horno. Dejar enfriar y luego cortar al medio y rellenar con dulce de leche o con el condimento que se prefiera.

El resultado será un bizcochuelo delicioso y para compartir con el resto. Además, se le pueden agregar frutos secos o chips de chocolate, o el ingrediente extra que se prefiera.