La empanada tucumana fue elegida como la mejor del mundo. Foto: Bon Viveur.

Una grata sorpresa llevó al festejo a los tucumanos, ya que la provincia argentina demostró que nuestro país sigue siendo el mejor del mundo. En un ranking internacional, Tucumán se llevó la medalla de oro en gastronomía gracias a su empanada de carne, resaltada por otros platillos de América, Europa y Asia. El reconocimiento llegó de la mano de Taste Atlas, una de las guías gastronómicas más consultadas a nivel global, que destacó su equilibrio entre tradición, técnica y sabor.

El galardón no es menor debido a que en el norte argentino, la empanada no es solo una comida: es identidad, pertenencia y, sobre todo, competencia. Tucumán y Salta se disputan desde hace décadas el título simbólico de “la mejor empanada de Argentina”, una rivalidad que atraviesa peñas, fiestas populares y sobremesas. Esta vez, el jurado internacional inclinó la balanza para el lado tucumano.

Relleno de la empanada tucumana, elegida como la mejor del mundo. Foto: Bon Viveur.

Para ganar este galardón, la empanada tucumana se impuso por su receta clásica y tradicional: carne cortada a cuchillo, cebolla en la proporción justa, condimentos bien medidos, masa artesanal y un relleno jugoso que se mantiene firme tras el horneado. El detalle que terminó de marcar la diferencia fue el ritual de acompañarla con rodajas de limón, que se exprimen justo antes del primer bocado.

El ranking internacional que consagró a la empanada tucumana

El listado elaborado por Taste Atlas comparó 12 estilos de empanadas de distintos países, a partir de calificaciones de usuarios y especialistas en gastronomía.

Empanadas tucumanas

Ranking: el dominio argentino fue claro en los primeros puestos:

Empanadas tucumanas (Argentina) – 4,4

Empanadas argentinas (Argentina) – 4,4

Empanada cordobesa (Argentina) – 4,3

Empanadas chilenas (Chile) – 4,2

Empanada gallega (España) – 4,1

Empanadas salteñas (Argentina) – 3,9

Empanada de cordero (España) – 3,8

Arabian empanadas (Arabia Saudita) – 3,6

Empanada catamarqueña (Argentina) – 3,5

Empanadas de manzana (Chile) – 3,5

Panades (España) – 3,3

Empanadas de Santa Rita (México) – 3,0

El ranking no solo premió sabor: también valoró técnicas, historia y contexto cultural, algo que juega fuerte a favor de las recetas del NOA.

Tucumán vs. Salta: una rivalidad hecha empanada

La disputa entre Tucumán y Salta es central para entender el debate empanadero en Argentina. Ambas usan carne cortada a cuchillo y rellenos jugosos, pero cada provincia defiende su identidad con uñas, dientes y condimentos.

Empanada salteña Foto: Instagram @lamorena.ba

La empanada tucumana se sirve tradicionalmente con limón, sin salsas adicionales. El cítrico realza la carne y los condimentos, y forma parte del ritual desde hace generaciones. Para muchos tucumanos, agregar salsa es casi un sacrilegio.

La empanada salteña, en cambio, suele venir acompañada de una salsa picante a base de tomate y ají (o locoto), que se agrega a gusto. Esa salsa, fresca y con carácter, refuerza el perfil más intenso del relleno, que suele llevar papa, comino y ají molido. No es solo una diferencia de acompañamiento: es una declaración de principios. Limón contra salsa, cuchillo contra cuchara, horno contra picante.