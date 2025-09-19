Nutritivo, delicioso y sin horno: cómo preparar cheesecake proteico en solo 4 pasos, sin ensuciar ni un plato

Para quienes quieren disfrutar de este postre más seguido, existe una versión ligera y práctica, perfecta para cualquier momento de la semana.
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 19 de septiembre de 2025, 24:31
Tarta de frutos rojos.
Tarta de frutos rojos. Foto: Freepik.

El cheesecake es un postre clásico y muy apreciado, famoso por su textura cremosa y sabor delicado, ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto: ni tan dulce como una chocotorta, ni tan ácido como un lemon pie.

Para quienes quieren disfrutarlo más seguido, existe una versión ligera y práctica, perfecta para cualquier momento de la semana y lo mejor: sin complicaciones y con todo el sabor de un postre delicioso.

Cheesecake de frutilla. Foto: Freepik
Cómo hacer cheesecake proteico.

Receta de cheesecake proteico

Ingredientes

Para la base:

  • ½ banana madura pisada
  • 30 g de avena instantánea o harina de almendras

Para el relleno:

También podría interesarte

Vuelve la Fiesta de la Salsa Picante a Buenos Aires: cómo conseguir entradas del evento gastronómico más esperado

Vuelve la Fiesta de la Salsa Picante a Buenos Aires: cómo conseguir entradas del evento gastronómico más esperado

Receta rápida, fácil y con pocos ingredientes para recrear la golosina más tradicional y de sabor inconfundible

Receta rápida, fácil y con pocos ingredientes para recrear la golosina más tradicional y de sabor inconfundible

  • 100 g de queso crema o yogur griego
  • 30 g de proteína en polvo o leche en polvo
  • Un chorrito de jugo de limón (opcional)
  • Edulcorante a gusto

Para la cobertura:

  • 1–2 cucharadas de mermelada sin azúcar
  • Frutos rojos frescos a gusto
Cómo hacer cheesecake proteico. Foto: Freepik.

Paso a paso

  1. Mezclar la banana pisada con la avena (o harina de almendras) hasta formar una pasta uniforme.
  2. Forrar una taza o recipiente pequeño con papel film y presionar la mezcla de la base para que quede firme.
  3. En un bowl aparte, combinar todos los ingredientes del relleno hasta obtener una mezcla homogénea. Volcar sobre la base y llevar la preparación a la heladera durante 3–4 horas para que tome consistencia.
  4. Una vez firme, desmoldar con cuidado, agregar la mermelada y los frutos rojos por encima, y listo para disfrutar.

La historia del cheesecake

El cheesecake tiene sus orígenes en la antigua Grecia, alrededor del siglo II a.C., donde se preparaba con queso fresco, miel y harina, y se ofrecía a los atletas en los primeros Juegos Olímpicos como fuente de energía. Los romanos adoptaron la receta y la llevaron a Europa, incorporando huevos y leche para darle más consistencia, y con el tiempo, se popularizó en países como Italia, Francia e Inglaterra, donde se empezaron a experimentar distintas variedades y bases.

Cheesecake. Foto Unsplash
Cheesecake. Foto Unsplash

El cheesecake moderno, tal como lo conocemos hoy, surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX, con el estilo Nueva York hecho a base de queso crema y una base de galletas trituradas. Desde entonces, se ha convertido en un postre internacional, con múltiples versiones: horneado, refrigerado, con frutas, chocolates, caramelo o especias, manteniendo siempre su característica textura cremosa y delicada.