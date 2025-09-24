Para reemplazar las galletitas: cómo hacer scones saludables para acompañar los mates en la merienda

Esta receta es ideal para las personas que eligen comer más saludable sin dejar el sabor de lado.

Scones saludables para la merienda. Foto: Freepik

La merienda suele ser el momento en el que aparecen las ganas de disfrutar tanto de algo dulce como salado. El problema es que muchas de estas opciones clásicas son una fuente de calorías y no siempre son elegidas.

En ese caso, los scones saludables se convierten en una excelente alternativa: son fáciles y rápidos de preparar, y resultan ideales para compartir en un desayuno o en la merienda.

Receta para hacer scones saludables

Ingredientes para 12 unidades aprox.

2 tazas de harina integral (puede ser mitad integral, mitad 0000 si querés más esponjosos)

2 cditas de polvo de hornear

1 pizca de sal

3 cdas de azúcar mascabo o stevia (opcional)

3 cdas de aceite de coco o aceite neutro (maíz, girasol, oliva suave)

¾ taza de yogur natural (o leche descremada)

1 cdita de esencia de vainilla o ralladura de limón/naranja

Opcional: podés agregar chips de chocolate amargo, pasas de uva, nueces picadas o semillas.

Scones. Foto: Freepik

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. En un bowl, mezclar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar mascabo. Incorporar el aceite y desarmar con un tenedor hasta lograr un granulado. Agregar el yogur y la esencia de vainilla. Integrar con cuchara o con la mano, sin amasar demasiado (solo hay que unir). Pasar la masa a una mesada apenas enharinada, estirar de 1,5–2 cm de grosor. Cortar discos con un cortante o vaso enharinado. Colocar en una placa con papel manteca y hornear 15–20 minutos hasta que estén dorados.

Scones para acompañar los mates. Foto: Freepik

Consejos para que salgan los mejores scones: