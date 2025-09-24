¿Sábado lluvioso?: receta saludable, rápida y fácil de Torta de zanahoria sin harinas refinadas ni azúcar procesado

Descubrí cómo preparar una carrot cake nutritiva y deliciosa, perfecta para el desayuno o la merienda. Versión liviana y esponjosa, ideal para quienes buscan sabor sin descuidar su alimentación.

Torta de zanahoria saludable y húmeda. Foto: Freepik.

La carrot cake o torta de zanahoria se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan un equilibrio entre sabor y nutrición. Esta receta, además de ser deliciosa, es una excelente alternativa para incorporar vegetales, fibras y proteínas en la alimentación diaria, especialmente en momentos como el desayuno o la merienda.

Su secreto está en la combinación de ingredientes naturales: la zanahoria le aporta dulzura, humedad y color, mientras que la avena y los frutos secos elevan el contenido nutricional con fibra y grasas saludables.

Carrot cake saludable. Foto: Freepik.

A diferencia de otros postres, esta torta resulta más liviana, esponjosa y saciante, sin necesidad de utilizar harinas refinadas ni azúcares procesados.

Prepararla es muy simple y no requiere de técnicas complicadas. Basta con triturar o rallar finamente las zanahorias y mezclarlas con huevos, aceite (preferentemente de oliva o girasol) y un endulzante natural como la miel o el puré de dátiles. Al incorporar avena, canela, nueces y un toque de polvo de hornear, se obtiene una mezcla homogénea que, al hornearse a temperatura moderada, da como resultado una torta húmeda por dentro y apenas dorada por fuera.

Una de las grandes ventajas de esta receta es su versatilidad: se puede adaptar según los gustos o necesidades de cada persona. Añadir pasas, cambiar las nueces por almendras o usar especias como el jengibre permite crear nuevas versiones igual de saludables y sabrosas.

Receta paso a paso de la torta húmeda de zanahoria

Ingredientes:

3 zanahorias medianas ralladas

3 huevos

100 ml de aceite de oliva o girasol

100 g de avena en hojuelas

50 g de nueces (opcional)

2 cucharadas de miel o puré de dátiles

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

Una pizca de sal

Carrot cake saludable. Foto: Grok.

Preparación:

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde. Rallar finamente las zanahorias. Batir los huevos con el aceite y el endulzante. Integrar la zanahoria rallada. Agregar avena, nueces, canela, polvo de hornear y sal. Verter la mezcla en el molde y hornear por 30-40 minutos. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Ideal para acompañar con un té o café, esta torta es una forma deliciosa de cuidar la alimentación sin dejar de disfrutar.