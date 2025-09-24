¿Sábado lluvioso?: receta saludable, rápida y fácil de Torta de zanahoria sin harinas refinadas ni azúcar procesado

Descubrí cómo preparar una carrot cake nutritiva y deliciosa, perfecta para el desayuno o la merienda. Versión liviana y esponjosa, ideal para quienes buscan sabor sin descuidar su alimentación.
miércoles, 24 de septiembre de 2025, 22:08
Torta de zanahoria saludable y húmeda. Foto: Freepik.
La carrot cake o torta de zanahoria se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan un equilibrio entre sabor y nutrición. Esta receta, además de ser deliciosa, es una excelente alternativa para incorporar vegetales, fibras y proteínas en la alimentación diaria, especialmente en momentos como el desayuno o la merienda.

Su secreto está en la combinación de ingredientes naturales: la zanahoria le aporta dulzura, humedad y color, mientras que la avena y los frutos secos elevan el contenido nutricional con fibra y grasas saludables.

Carrot cake, postre. Foto: Freepik
A diferencia de otros postres, esta torta resulta más liviana, esponjosa y saciante, sin necesidad de utilizar harinas refinadas ni azúcares procesados.

Prepararla es muy simple y no requiere de técnicas complicadas. Basta con triturar o rallar finamente las zanahorias y mezclarlas con huevos, aceite (preferentemente de oliva o girasol) y un endulzante natural como la miel o el puré de dátiles. Al incorporar avena, canela, nueces y un toque de polvo de hornear, se obtiene una mezcla homogénea que, al hornearse a temperatura moderada, da como resultado una torta húmeda por dentro y apenas dorada por fuera.

Una de las grandes ventajas de esta receta es su versatilidad: se puede adaptar según los gustos o necesidades de cada persona. Añadir pasas, cambiar las nueces por almendras o usar especias como el jengibre permite crear nuevas versiones igual de saludables y sabrosas.

Receta paso a paso de la torta húmeda de zanahoria

Ingredientes:

  • 3 zanahorias medianas ralladas
  • 3 huevos
  • 100 ml de aceite de oliva o girasol
  • 100 g de avena en hojuelas
  • 50 g de nueces (opcional)
  • 2 cucharadas de miel o puré de dátiles
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
  • Una pizca de sal
Carrot cake saludable. Foto: Grok.

Preparación:

  1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde.
  2. Rallar finamente las zanahorias.
  3. Batir los huevos con el aceite y el endulzante.
  4. Integrar la zanahoria rallada.
  5. Agregar avena, nueces, canela, polvo de hornear y sal.
  6. Verter la mezcla en el molde y hornear por 30-40 minutos.
  7. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Ideal para acompañar con un té o café, esta torta es una forma deliciosa de cuidar la alimentación sin dejar de disfrutar.