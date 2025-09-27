El gran secreto de las galletitas de limón: caseras, sin azúcar y sin harina

Se trata de un snack fácil de preparar, nutritivo y delicioso. El paso a paso para una receta que garantiza una merienda saludable.

Galletitas de limón Foto: Freepik

Las galletitas de limón son un gran clásico para las meriendas que nunca pasa de moda. Su gusto cítrico, su textura suave y el inconfundible sabor hace que, desde tiempos milenarios, sea uno de los preferidos en todas las reuniones de los sábados por la tarde.

Y aunque hay muchas versiones de estas galletitas, que incluyen harina refinada y azúcar, una nueva reversión se hizo viral. Esta receta no lleva azúcar ni harina, lo que hace que la salud se cuide incluso comiendo algo rico.

Galletitas de limón Foto: Freepik

Paso a paso, cómo hacer galletitas de limón saludables

Lista de Ingredientes

almendra molida: 200 gr

coco rallado: 2 cucharadas

ralladura de limón: 1

jugo de limón: 1

huevo: 1

miel: 2 cucharadas

polvo de hornear: 1 cucharadita

sal: 1 pizca

Preparación

En un bol, mezclar la harina de almendras, el coco rallado, la ralladura de limón, el polvo de hornear y la sal. Luego, incorporar el huevo, el jugo de limón y el endulzante elegido. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

Galletitas de limón Foto: Freepik

Formar bolitas pequeñas, colocarlas en una placa con papel manteca y aplastarlas suavemente. Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.

Una vez listos, podés dejarlos enfriar y servirlos sencillos, o bien decorarlos para una ocasión especial. Esta receta, es perfecta para bautismos, cumpleaños, reuniones familiares o simplemente para un fin de semana de lluvia y películas.