En el Día Mundial del Pan, la receta fácil y rápida para hacer el mejor pan de queso sin amasado

En poco tiempo y con ingredientes simples se puede obtener un resultado esponjoso y lleno de sabor.
jueves, 16 de octubre de 2025, 11:58
Pan de queso.
Pan de queso. Foto: Freepik.

El pan de queso es un snack fácil y rápido de preparar y sirve para acompañar el mate, un café e incluso puede tratarse de una comida completa si se lo rellena como un sándwich. Su sabor y sencillez sorprende hasta a los más exquisitos de la gastronomía, ya que su mezcla suave y salada se puede saborear en cualquier momento del día.

La receta de este pan es fácil, ya que al no necesitar amasado, el paso a paso se simplifica más.

Solamente con algunos ingredientes que pueden conseguirse fácilmente en cualquier supermercado, unos 15 minutos de tiempo y un horno bien caliente, hacen falta para tener listo este manjar.

Pan de queso. Foto: Pexels.

Cómo preparar el pan de queso perfecto sin amasado

Ingredientes

  • 2 tazas de harina común
  • 1 taza de leche
  • 1 huevo
  • 1 taza colmada de queso rallado (puede ser duro, semiduro o mezcla)
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • ½ cucharadita de sal
  • Pimienta a gusto
  • Manteca o aceite para el molde

Paso a paso

Antes de empezar, precalentá el horno a 180°C. Luego, en un recipiente, batí el huevo con la leche y agregá el queso rallado mezclando muy bien. Incorporá la harina previamente mezclada con el polvo de hornear y la sal.

Uní todo con cuchara o espátula. No hace falta que amases: solo integrá bien. Una vez hecha la mezcla, colocá en un molde enmantecado y llevá al horno por 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado.

Podés servirlo frío o tibio, ya que se trata de una receta súper fácil con una comida muy versátil, ideal para el desayuno, la merienda, una picada o incluso un cumpleaños, sin demasiadas complicaciones.