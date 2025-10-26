Un deleite para el paladar: alfajores de brownie con dulce de leche, imposibles de resistir

Esta receta de gourmet combina tres placeres irresistibles: la intensidad del chocolate, la suavidad del dulce de leche y la textura húmeda y delicada del brownie.

Alfajores de brownie con dulce de leche. Foto: Grok.

Estos alfajores combinan la intensidad del chocolate con la dulzura y suavidad del dulce de leche, por lo que son el equilibrio ideal para el deleite de cualquier paladar.

Y, por supuesto, también se suma la textura irresistible del brownie en cada bocado. Y es que hay una versión ideal que reúne estos tres ingredientes y los combina con una magia especial. Por supuesto, el resultado es un alfajor con un sabor intenso, con contraste de texturas y una presentación irresistible.

La clave de esta versión gourmet radica en reemplazar la masa tradicional por un brownie húmedo y de gran suavidad.

En medio de su corazón de dulce de leche y recubierto con un baño de chocolate se genera un contraste perfecto entre el dulzor y el relleno. Algo que lo vuelve irresistible.

Ingredientes para hacer 12 alfajores de brownie

Para el brownie : 150 g de chocolate semiamargo, 120 g de manteca, 200 g de azúcar, 3 huevos, 100 g de harina común, una pizca de sal y una cucharadita de esencia de vainilla.

Para el relleno : 300 g de dulce de leche repostero.

Para la cobertura: 200 g de chocolate amargo para baño.

Cómo preparar alfajores de brownie