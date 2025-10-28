El secreto mejor guardado: ni mayonesa ni manteca, ¿qué se le puede agregar al sándwich de jamón y queso para que quede más cremoso?

Un simple cambio en la receta del clásico sándwich puede convertirlo en una opción más cremosa, sabrosa y saludable.

Sándwich de jamón y queso con un toque diferente. Foto: Unsplash.

Nadie puede discutir acerca del sabor del clásico sándwich de jamón y queso, como una forma sencilla de preparar una comida rápida y al mismo tiempo deliciosa.

Sin embargo, un pequeño cambio puede transformar este plato tan común en una versión más sabrosa, cremosa y gourmet, sin necesidad de recurrir a la manteca ni a la mayonesa.

El clásico sándwich de jamón y queso se reinventa. Foto: Grok.

El secreto mejor guardado de la cocina en casa

Este secreto es algo tan simple y que generalmente está presente en las casas de cualquier familia: la idea consiste en reemplazar la manteca o la mayonesa de los sándwiches de jamón y queso por un poco de yogur griego natural.

Este ingrediente, cada vez más popular por su versatilidad y valor nutricional, aporta una textura suave, un toque ácido y un sabor fresco que realza los ingredientes sin opacarlos.

Yogur griego, ideal para sumarle al sándwich de jamón y queso. Foto: Grok.

Es que el yogur griego ofrece la misma cremosidad que la manteca o la mayonesa, pero le da un toco más suave y con menos grasa, además de aportar más proteínas. Si el pan se calienta en microondas, también evita que se reseque y potencia el sabor del queso.

Este truco es tan sencillo de aplicar que solo consiste en untar una capa fina de yogur griego natural sobre el pan antes de armar el sándwich. Luego lo de siempre, colocar el jamón y el queso.

Si se quiere, como paso extra, se puede tostar el sándwich a fuego lento en una sartén o calentarlo dentro del microondas, como se prefiera.

Con este yogur, el sándwich queda mucho más cremoso. Foto: Grok.

Con esto se logra un resultado interior húmedo y cremoso, con una superficie crujiente y ligeramente ácida que combina a la perfección con la suavidad del queso fundido.

Cabe recordar que además de su intenso sabor, el yogur aporta ventajas nutricionales. Al contener menos calorías y grasas saturadas que la manteca y la mayonesa, es una fuente de proteínas y probióticos que favorecen la digestión.