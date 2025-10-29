Cena gourmet con palta en 5 minutos: cómo hacer el sándwich preferido del chef Martín Berasategui

El cocinero con más distinciones Michelin comparte su receta infalible: un sándwich sabroso, rápido de preparar y perfecto para cualquier momento del día.

Cómo hacer el sándwich preferido del chef Martín Berasategui. Foto: Unsplash.

Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin (10 en total, repartidas en cinco restaurantes de Lasarte-Oria, Barcelona, Tenerife y Bilbao), confiesa que incluso los grandes chefs necesitan recetas fáciles y rápidas para esos días en los que no tienen tiempo ni ganas de cocinar.

En ese sentido, reveló cuál es su sándwich favorito, ese que siempre lo saca del apuro: una preparación deliciosa, fácil de hacer y muy completa.

El favorito de Martín Berasategui: cómo hacer sándwich de palta en pocos pasos

Ingredientes (para 4 sándwiches)

8 rebanadas de pan de molde

8 quesitos

8 rebanadas de anguila ahumada (se puede reemplazar por otro pescado similar o por una lata de caballa o atún, bien escurridas)

1 palta madura

Jengibre fresco rallado (una pizca)

Ralladura de lima (una pizca)

Zumo de lima (unas gotas)

Chorrito de agua

Manteca para untar el pan

Opcional: cebollino fresco picado

Chef Martín Berasategui. Foto: Instagram @martinberasategui

Preparación paso a paso

1- Preparar la crema de aguacate:

Pelar y triturar la palta.

Añadir una pizca de jengibre fresco rallado, ralladura de lima, unas gotas de jugo de lima y un chorrito de agua.

Batir hasta obtener una textura cremosa. Esta mezcla aportará acidez y cremosidad al sándwich.

2- Tostar el pan:

Untar ligeramente las rebanadas de pan con manteca.

Tostarlas en una sartén hasta que estén crujientes, lo que ayudará a que el sándwich no se humedezca al montarlo.

Crema de palta. Foto: Grok.

3- Hacer los sándwiches:

Untar cada rebanada con un quesito y una capa de crema de palta.

Colocar la rebanada de pescado (anguila u otra opción) encima.

Opcional: espolvorear un poco de cebollino fresco picado para dar color y frescura.

Tapar con otra rebanada de pan, también untada con queso y crema de aguacate.

4- Fundir el queso:

La versión original del chef lo termina en el horno , pero también se puede hacer en sartén o sandwichera.

Calentar a fuego bajo un par de minutos hasta que el interior se funda y quede tibio.

5- Servir:

Acompañar con una ensalada verde para completar la cena.

Chef Martín Berasategui. Foto: Instagram @martinberasategui

Otras opciones sugeridas por Berasategui:

Mozzarella, crema de palta y mortadela de Bolonia

Queso de Mahón, crema de palta y pavo

La clave está en combinar un queso que funda, la crema de aguacate y una proteína, cuidando que los sabores se equilibren y el sándwich sea delicioso y sencillo de preparar.