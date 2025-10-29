Cena gourmet con palta en 5 minutos: cómo hacer el sándwich preferido del chef Martín Berasategui
Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin (10 en total, repartidas en cinco restaurantes de Lasarte-Oria, Barcelona, Tenerife y Bilbao), confiesa que incluso los grandes chefs necesitan recetas fáciles y rápidas para esos días en los que no tienen tiempo ni ganas de cocinar.
En ese sentido, reveló cuál es su sándwich favorito, ese que siempre lo saca del apuro: una preparación deliciosa, fácil de hacer y muy completa.
El favorito de Martín Berasategui: cómo hacer sándwich de palta en pocos pasos
Ingredientes (para 4 sándwiches)
- 8 rebanadas de pan de molde
- 8 quesitos
- 8 rebanadas de anguila ahumada (se puede reemplazar por otro pescado similar o por una lata de caballa o atún, bien escurridas)
- 1 palta madura
- Jengibre fresco rallado (una pizca)
- Ralladura de lima (una pizca)
- Zumo de lima (unas gotas)
- Chorrito de agua
- Manteca para untar el pan
- Opcional: cebollino fresco picado
Preparación paso a paso
1- Preparar la crema de aguacate:
- Pelar y triturar la palta.
- Añadir una pizca de jengibre fresco rallado, ralladura de lima, unas gotas de jugo de lima y un chorrito de agua.
- Batir hasta obtener una textura cremosa. Esta mezcla aportará acidez y cremosidad al sándwich.
2- Tostar el pan:
- Untar ligeramente las rebanadas de pan con manteca.
- Tostarlas en una sartén hasta que estén crujientes, lo que ayudará a que el sándwich no se humedezca al montarlo.
3- Hacer los sándwiches:
- Untar cada rebanada con un quesito y una capa de crema de palta.
- Colocar la rebanada de pescado (anguila u otra opción) encima.
- Opcional: espolvorear un poco de cebollino fresco picado para dar color y frescura.
- Tapar con otra rebanada de pan, también untada con queso y crema de aguacate.
4- Fundir el queso:
- La versión original del chef lo termina en el horno, pero también se puede hacer en sartén o sandwichera.
- Calentar a fuego bajo un par de minutos hasta que el interior se funda y quede tibio.
5- Servir:
- Acompañar con una ensalada verde para completar la cena.
Otras opciones sugeridas por Berasategui:
- Mozzarella, crema de palta y mortadela de Bolonia
- Queso de Mahón, crema de palta y pavo
La clave está en combinar un queso que funda, la crema de aguacate y una proteína, cuidando que los sabores se equilibren y el sándwich sea delicioso y sencillo de preparar.