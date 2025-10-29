Cena gourmet con palta en 5 minutos: cómo hacer el sándwich preferido del chef Martín Berasategui

El cocinero con más distinciones Michelin comparte su receta infalible: un sándwich sabroso, rápido de preparar y perfecto para cualquier momento del día.
miércoles, 29 de octubre de 2025, 01:00
Cómo hacer el sándwich preferido del chef Martín Berasategui.
Cómo hacer el sándwich preferido del chef Martín Berasategui.

Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin (10 en total, repartidas en cinco restaurantes de Lasarte-Oria, Barcelona, Tenerife y Bilbao), confiesa que incluso los grandes chefs necesitan recetas fáciles y rápidas para esos días en los que no tienen tiempo ni ganas de cocinar.

En ese sentido, reveló cuál es su sándwich favorito, ese que siempre lo saca del apuro: una preparación deliciosa, fácil de hacer y muy completa.

El favorito de Martín Berasategui: cómo hacer sándwich de palta en pocos pasos

Ingredientes (para 4 sándwiches)

  • 8 rebanadas de pan de molde
  • 8 quesitos
  • 8 rebanadas de anguila ahumada (se puede reemplazar por otro pescado similar o por una lata de caballa o atún, bien escurridas)
  • 1 palta madura
  • Jengibre fresco rallado (una pizca)
  • Ralladura de lima (una pizca)
  • Zumo de lima (unas gotas)
  • Chorrito de agua
  • Manteca para untar el pan
  • Opcional: cebollino fresco picado
Chef Martín Berasategui.

Preparación paso a paso

1- Preparar la crema de aguacate:

  • Pelar y triturar la palta.
  • Añadir una pizca de jengibre fresco rallado, ralladura de lima, unas gotas de jugo de lima y un chorrito de agua.
  • Batir hasta obtener una textura cremosa. Esta mezcla aportará acidez y cremosidad al sándwich.

2- Tostar el pan:

  • Untar ligeramente las rebanadas de pan con manteca.
  • Tostarlas en una sartén hasta que estén crujientes, lo que ayudará a que el sándwich no se humedezca al montarlo.
Crema de palta.

3- Hacer los sándwiches:

  • Untar cada rebanada con un quesito y una capa de crema de palta.
  • Colocar la rebanada de pescado (anguila u otra opción) encima.
  • Opcional: espolvorear un poco de cebollino fresco picado para dar color y frescura.
  • Tapar con otra rebanada de pan, también untada con queso y crema de aguacate.

4- Fundir el queso:

  • La versión original del chef lo termina en el horno, pero también se puede hacer en sartén o sandwichera.
  • Calentar a fuego bajo un par de minutos hasta que el interior se funda y quede tibio.

5- Servir:

  • Acompañar con una ensalada verde para completar la cena.
Chef Martín Berasategui.

Otras opciones sugeridas por Berasategui:

  • Mozzarella, crema de palta y mortadela de Bolonia
  • Queso de Mahón, crema de palta y pavo

La clave está en combinar un queso que funda, la crema de aguacate y una proteína, cuidando que los sabores se equilibren y el sándwich sea delicioso y sencillo de preparar.