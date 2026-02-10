Capochetta, sándwiches italianos. Foto: Instagram @capochetta_

Para muchos argentinos, una salida al teatro no está completa sin algo rico para comer después. Y si hay un lugar donde esa costumbre se vive a pleno es sobre la avenida Corrientes, un corredor gastronómico histórico donde las pizzerías clásicas conviven con bares, casas de minutas y propuestas más actuales. Entre opciones tradicionales y apuestas modernas, el público elige según el antojo, el tiempo y las ganas de innovar.

En ese escenario competitivo y cargado de historia desembarcó Capochetta, una sandwichería italiana ubicada a una cuadra y media del Obelisco que propone una alternativa distinta: comer rápido, de pie o al paso, sin resignar calidad ni sabor. La idea es simple y efectiva: sándwich en mano y la noche sigue.

Capochetta: una sandwichería italiana en plena avenida Corrientes

A comienzos de diciembre, un grupo empresario con experiencia en el rubro gastronómico inauguró Capochetta, un local pequeño, pero llamativo, decorado con la impronta clásica de las cantinas italianas: cuadros, quesos, pimientos colgantes y botellas de vermú que captan la atención de quienes pasan por la vereda.

Capochetta busca justamente romper con lo establecido. Su propuesta combina gastronomía italiana, estética cuidada y un formato ágil que funciona tanto para la salida de los teatros como para el intenso movimiento del mediodía, impulsado por oficinas y la cercanía con Tribunales. Precios accesibles, productos de calidad y una identidad clara explican el rápido éxito del lugar.

Capochetta, sándwiches italianos. Video Instagram @capochetta_

Cómo son los sándwiches de Capochetta

Uno de los pilares de la propuesta es el pan. Todos son artesanales y se conservan en hornos vaporizadores que mantienen la textura y frescura como si estuvieran recién horneados. Para asegurar calidad, el local prepara los sándwiches a demanda, evitando que pierdan temperatura o textura.

La carta se organiza en cuatro tipos de pan: schiacciata, pebete, brioche (con manteca y huevo) y ciabatta. Hay diez opciones en total, divididas entre frías y calientes, y cada una fue diseñada específicamente para su pan, sin posibilidad de cambios, buscando el equilibrio perfecto entre miga, crocantes y relleno.

Entre los más elegidos se destacan Splendido (mortadela con pistacho, stracciatella, tomate confitado, rúcula y pesto) y Trastevere (jamón crudo, fontina, tomate confitado, rúcula y pesto de tomate seco).

Las opciones frías incluyen combinaciones clásicas y vegetarianas, mientras que los sándwiches calientes suman sabores más intensos, como albóndigas con salsa de tomate y mozzarella, ribs de cerdo con barbacoa o una versión bien argentina de milanesa en pebete.

Todos son abundantes, superan los 500 gramos y se sirven envueltos en papel parafinado, cortados al medio para lucir sus capas y colores. Durante el verano, el precio incluye una bebida a elección: agua, gaseosa, vermú o cerveza.

Capochetta, sándwiches italianos. Foto: Instagram @capochetta_

Para acompañar, se pueden pedir papas fritas caseras tipo rejilla, crocantes y secas, servidas en cono, ideales para compartir. También hay postres pensados para llevar, como tiramisú o mousse de chocolate.

La combinación de porciones generosas, precios competitivos y una experiencia distinta posiciona a Capochetta como una de las aperturas más comentadas de la avenida Corrientes.

Cuánto cuestan los sándwiches de Capochetta

La carta ofrece sándwiches abundantes y bien contundentes, con precios que van desde los $11.000 hasta los $15.000, una propuesta accesible para la zona y acorde a la calidad de los ingredientes y el tamaño de las porciones.

La historia de Capochetta

El nombre y la esencia del proyecto se inspiran en una historia familiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad italiana de Matera, un panadero preparaba panes y sándwiches que repartía junto a su hijo menor, apodado “Capochetta”, algo así como “cabeza pequeña”.

Con el paso del tiempo, ese niño perfeccionó las recetas heredadas y en 1961 abrió su propia paninoteca, considerada por muchos como la primera del mundo. Ese legado de tradición, generosidad y sabor auténtico es el que hoy busca replicarse en Buenos Aires.

Capochetta, sándwiches italianos. Foto: Instagram @capochetta_

Un local chico con una experiencia que llama la atención

El espacio es reducido, casi como un pasillo, pero el ritmo es constante. Detrás de la barra, un equipo joven prepara sándwiches sin pausa, mientras los clientes deciden si comerlos ahí, sentarse en las mesas de la vereda o seguir camino.

Uno de los grandes atractivos del lugar es su sistema interno: ante la falta de espacio, los sándwiches calientes bajan desde la planta superior en un canasto sostenido por roldanas. La escena, anunciada por una campana, se transforma en un pequeño espectáculo urbano.

En la vereda funciona además un antiguo puesto de diarios reciclado como punto de venta express, ideal para compras rápidas. Allí se pueden pedir opciones frías o calientes, estas últimas sujetas a la llegada del famoso canasto. Por ahora no hay delivery, aunque el servicio se habilitará próximamente a través de aplicaciones.

Dónde queda Capochetta y cuándo abre

Capochetta se encuentra en Avenida Corrientes 1282, en pleno centro porteño, a pasos del Obelisco. El local abre todos los días, de 11 de la mañana a 1 de la madrugada, ideal tanto para el almuerzo como para la salida del teatro.