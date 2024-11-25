Clásicos que no fallan: los mejores sándwiches de miga de las confiterías más emblemáticas de Buenos Aires

Los mejores sánwiches de CABA.

La Ciudad de Buenos Aires posee una gran variedad de gastronomía que sorprende tanto a los turistas como a quienes habitan allí. En ese sentido, los sandwiches de miga son la debilidad de muchos y hay varias confiterías emblemáticas que se especializan en hacer los mejores, dignos de probar alguna vez en la vida.

La receta llegó a Argentina junto con los inmigrantes italianos y se incorporó al menú de algunos bares y cafeterías porteñas para transformarse en un clásico. Aunque muchos crean que su origen se encuentra en los bocadillos españoles, esta comida es pariente del tramezzino italiano, que originalmente se servían en forma triangular.

A continuación, las confiterías de CABA donde vas a encontrar los más frescos y deliciosos.

Dónde están los mejores sándwiches de miga de CABA

La Piedad

Es un emblema del centro porteño que se dedica a hacer sándwiches de miga desde 1944. Si hubiera que elegir un representante mundial, seguramente La Piedad lo haría a la perfección. Además de los clásicos, son afamados sus triples de vitel toné, de milanesa, de pastrón y el de berenjena en escabeche. Cabe resaltar que eran los elegidos del papa Francisco cuando vivía en Argentina.



Ubicado en la calle Florida 31



Los sándwiches de miga preferidos del papa Francisco. Foto Instagram @confiterialapiedad

Los sándwiches de miga preferidos del papa Francisco. Foto Instagram @confiterialapiedad

Dos Escudos

Una de las confiterías más famosas si hablamos de sándwiches de miga. Se trata de una panadería de barrio con casi medio siglo de historia que se hizo conocida por sus buenos productos. Los recomendados de Dos Escudos son el de atún, queso y aceitunas y el de salame y queso.



Juncal 905



Montevideo 1690



San Benito 1695



Pedro Goyena 508



Los mejores sándwiches de miga de CABA. Foto @confiteria.dosescudos

Los mejores sándwiches de miga de CABA. Foto @confiteria.dosescudos

Santa Paula

Una confitería clásica del barrio de Palermo que tiene unos sandwiches de miga imperdibles. Los más famosos son los de pollo, lechuga y tomate en pan de salvado, pero los clásicos no se quedan atrás gracias al relleno justo y generoso, buen pan y humedad de sobra.



Scalabrini Ortiz 3154



Confitería Santa Paula. Foto Instagram @santapaulaconfiteria

Confitería Santa Paula. Foto Instagram @santapaulaconfiteria

Caren

Con más de medio siglo siempre en el mismo lugar y con la misma filosofía, es un emblema del sándwich de miga. Caren fue fundada por dos hermanos: Carlos y Enrique. Famosos por su triple de pastrón y pepinos y por el de pollo y apio. Tienen mucha variedad y no siempre las mismas opciones. Además, es una buena opción para vegetarianos, ya que hay muchas variantes.

Confetería Caren. Foto Instagram @confiteriacaren

Confetería Caren. Foto Instagram @confiteriacaren



Avenida Pueyrredón 1881



Roma

Un clásico de Caballito con más de un siglo de historia donde preparan unos sándwiches de miga excelentes. Famoso su triple chacarero de jamón, queso, lechuga, tomate y huevo y el de cantimpalo y queso. También se destacan por los de anchoas, queso y huevo, otro clásico de la casa difícil de encontrar.

Confitería Roma. Foto Instagram @romapanedolci

Confitería Roma. Foto Instagram @romapanedolci



Avenida Rivadavia 5391



La Pasta Frola

La calle Corrientes no podía faltar y su confitería más emblemática, La Pasta Frola, se encuentra desde 1936 en esa ubicación y desde 1917 entre nosotros. Famosa por su pastelería italiana pero también por sus triples de miga. Con muy buenos clásicos y buenos vegetarianos como el de alcaucil y queso o el de queso, tomates secos, aceitunas y huevo.



Avenida Corrientes 1365



Confitería La Pasta Frola. Video Instagram @confiterialapastafrola

Ritz

Desde 1932, en el barrio de Belgrano, no podía faltar en este ranking. Todos los días hacen el pan de miga en el lugar y mantienen la calidad de siempre en los productos. Se destaca por los triples clásicos de crudo o de cocido, perfectamente preparados.



Avenida Federico Lacroze 2425



Confitería Ritz. Foto Instagram @confiteriaritz

Confitería Ritz. Foto Instagram @confiteriaritz

San José

Se encuentra ubicada en Mataderos con casi un siglo de historia especializada en sándwiches de miga. Los más buscados son el de vitel toné y el chacarero, uno de miga con cinco capas con queso, lechuga, huevo, aceitunas, jamón y queso.



Avenida Alberdi 6100



Confitería San José. Foto Instagram @confiteria.sanjose

Confitería San José. Foto Instagram @confiteria.sanjose

Luis XV

Ubicada en el barrio Recoleta, tiene una gran variedad de sándwiches de miga. Cabe resaltar que su relleno es muy generoso, convirtiéndolos en la mejor calidad. Su especialidad son los clásicos.



Avenida Las Heras 2068



El Cisne de Pedro Goyena

Famosa hace más de 50 años por sus sándwiches de miga grandes y potentes, que equivalen a dos de los normales y además, son generosos, húmedos y a un buen precio. Cuenta con más de 20 variedades, entre los que se destacan el de cocido y roquefort y el de atún y queso.