comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clásicos que no fallan: los mejores sándwiches de miga de las confiterías más emblemáticas de Buenos Aires

La receta llegó a Argentina de la mano de los inmigrantes italianos y, con el tiempo, se ganó un lugar especial en el corazón de la gastronomía nacional, convirtiéndose en un clásico indiscutido.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los mejores sánwiches de CABA.
Los mejores sánwiches de CABA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Ciudad de Buenos Aires posee una gran variedad de gastronomía que sorprende tanto a los turistas como a quienes habitan allí. En ese sentido, los sandwiches de miga son la debilidad de muchos y hay varias confiterías emblemáticas que se especializan en hacer los mejores, dignos de probar alguna vez en la vida.

La receta llegó a Argentina junto con los inmigrantes italianos y se incorporó al menú de algunos bares y cafeterías porteñas para transformarse en un clásico. Aunque muchos crean que su origen se encuentra en los bocadillos españoles, esta comida es pariente del tramezzino italiano, que originalmente se servían en forma triangular.

A continuación, las confiterías de CABA donde vas a encontrar los más frescos y deliciosos.

Dónde están los mejores sándwiches de miga de CABA

La Piedad

Es un emblema del centro porteño que se dedica a hacer sándwiches de miga desde 1944. Si hubiera que elegir un representante mundial, seguramente La Piedad lo haría a la perfección. Además de los clásicos, son afamados sus triples de vitel toné, de milanesa, de pastrón y el de berenjena en escabeche. Cabe resaltar que eran los elegidos del papa Francisco cuando vivía en Argentina.

Contenido Recomendado

De la mortadela de pistachos al salame de Tandil:la sandwichería de Tapiales que se define como “una mordida inolvidable”

De la mortadela de pistachos al salame de Tandil: la sandwichería de Tapiales que se define como “una mordida inolvidable”

Habrá ribwich, pancho coreano y chinchupán:cuáles son los sabores más virales y llamativos del Festival del Sándwich de CABA

Habrá ribwich, pancho coreano y chinchupán: cuáles son los sabores más virales y llamativos del Festival del Sándwich de CABA
  • Ubicado en la calle Florida 31
Los sándwiches de miga preferidos del papa Francisco. Foto Instagram @confiterialapiedad
Los sándwiches de miga preferidos del papa Francisco. Foto Instagram @confiterialapiedad

Los sándwiches de miga preferidos del papa Francisco. Foto Instagram @confiterialapiedad

Dos Escudos

Una de las confiterías más famosas si hablamos de sándwiches de miga. Se trata de una panadería de barrio con casi medio siglo de historia que se hizo conocida por sus buenos productos. Los recomendados de Dos Escudos son el de atún, queso y aceitunas y el de salame y queso.

  • Juncal 905
  • Montevideo 1690
  • San Benito 1695
  • Pedro Goyena 508
Los mejores sándwiches de miga de CABA. Foto @confiteria.dosescudos
Los mejores sándwiches de miga de CABA. Foto @confiteria.dosescudos

Los mejores sándwiches de miga de CABA. Foto @confiteria.dosescudos

Santa Paula

Una confitería clásica del barrio de Palermo que tiene unos sandwiches de miga imperdibles. Los más famosos son los de pollo, lechuga y tomate en pan de salvado, pero los clásicos no se quedan atrás gracias al relleno justo y generoso, buen pan y humedad de sobra.

  • Scalabrini Ortiz 3154
Confitería Santa Paula. Foto Instagram @santapaulaconfiteria
Confitería Santa Paula. Foto Instagram @santapaulaconfiteria

Confitería Santa Paula. Foto Instagram @santapaulaconfiteria

Caren

Con más de medio siglo siempre en el mismo lugar y con la misma filosofía, es un emblema del sándwich de miga. Caren fue fundada por dos hermanos: Carlos y Enrique. Famosos por su triple de pastrón y pepinos y por el de pollo y apio. Tienen mucha variedad y no siempre las mismas opciones. Además, es una buena opción para vegetarianos, ya que hay muchas variantes.

Confetería Caren. Foto Instagram @confiteriacaren
Confetería Caren. Foto Instagram @confiteriacaren

Confetería Caren. Foto Instagram @confiteriacaren

  • Avenida Pueyrredón 1881

Roma

Un clásico de Caballito con más de un siglo de historia donde preparan unos sándwiches de miga excelentes. Famoso su triple chacarero de jamón, queso, lechuga, tomate y huevo y el de cantimpalo y queso. También se destacan por los de anchoas, queso y huevo, otro clásico de la casa difícil de encontrar.

Confitería Roma. Foto Instagram @romapanedolci
Confitería Roma. Foto Instagram @romapanedolci

Confitería Roma. Foto Instagram @romapanedolci

  • Avenida Rivadavia 5391

La Pasta Frola

La calle Corrientes no podía faltar y su confitería más emblemática, La Pasta Frola, se encuentra desde 1936 en esa ubicación y desde 1917 entre nosotros. Famosa por su pastelería italiana pero también por sus triples de miga. Con muy buenos clásicos y buenos vegetarianos como el de alcaucil y queso o el de queso, tomates secos, aceitunas y huevo.

  • Avenida Corrientes 1365

Confitería La Pasta Frola. Video Instagram @confiterialapastafrola

Ritz

Desde 1932, en el barrio de Belgrano, no podía faltar en este ranking. Todos los días hacen el pan de miga en el lugar y mantienen la calidad de siempre en los productos. Se destaca por los triples clásicos de crudo o de cocido, perfectamente preparados.

  • Avenida Federico Lacroze 2425
Confitería Ritz. Foto Instagram @confiteriaritz
Confitería Ritz. Foto Instagram @confiteriaritz

Confitería Ritz. Foto Instagram @confiteriaritz

San José

Se encuentra ubicada en Mataderos con casi un siglo de historia especializada en sándwiches de miga. Los más buscados son el de vitel toné y el chacarero, uno de miga con cinco capas con queso, lechuga, huevo, aceitunas, jamón y queso.

  • Avenida Alberdi 6100
Confitería San José. Foto Instagram @confiteria.sanjose
Confitería San José. Foto Instagram @confiteria.sanjose

Confitería San José. Foto Instagram @confiteria.sanjose

Luis XV

Ubicada en el barrio Recoleta, tiene una gran variedad de sándwiches de miga. Cabe resaltar que su relleno es muy generoso, convirtiéndolos en la mejor calidad. Su especialidad son los clásicos.

  • Avenida Las Heras 2068

El Cisne de Pedro Goyena

Famosa hace más de 50 años por sus sándwiches de miga grandes y potentes, que equivalen a dos de los normales y además, son generosos, húmedos y a un buen precio. Cuenta con más de 20 variedades, entre los que se destacan el de cocido y roquefort y el de atún y queso.

  • Avenida Pedro Goyena 263
SándwichComidaConfiteríaEscapadas
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Llega La Noche de la Pizza y la Empanada 2026:cuándo y dónde habrá 50% de descuentos y promociones de 3x2

    Llega La Noche de la Pizza y la Empanada 2026: cuándo y dónde habrá 50% de descuentos y promociones de 3x2

  2. Se aproxima la Fiesta de la Empanada Rodriguense:habrá entrada gratis, shows en vivo y feria de artesanos

    Se aproxima la Fiesta de la Empanada Rodriguense: habrá entrada gratis, shows en vivo y feria de artesanos

  3. El pueblo bonaerense de 2.404 habitantes que celebra la Fiesta del Asado Criollo:cocinarán 5.500 kilos de carne este fin de semana

    El pueblo bonaerense de 2.404 habitantes que celebra la Fiesta del Asado Criollo: cocinarán 5.500 kilos de carne este fin de semana

  4. Tres fiestas imperdibles bonaerenses:salame artesanal, 5.500 kilos de asado y carruajes que reviven la historia

    Tres fiestas imperdibles bonaerenses: salame artesanal, 5.500 kilos de asado y carruajes que reviven la historia

  5. Fiesta del Salame Quintero 2026:cómo llegar en tren y colectivo al evento más esperado de Mercedes

    Fiesta del Salame Quintero 2026: cómo llegar en tren y colectivo al evento más esperado de Mercedes
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Base Naval Integrada de Ushuaia:el Gobierno invertirá millones en fortalecer la presencia austral

Base Naval Integrada de Ushuaia: el Gobierno invertirá millones en fortalecer la presencia austral

Malvinas Argentinas:Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

La CGT alertó por la situación “crítica” de las obras sociales sindicales:“Que el derecho a la salud no se convierta en un privilegio”

En el Día del Maestro, Javier Milei publicó un video hecho con IA en el que conversa con Sarmiento:“Usted me inspiró a enseñar”

Economía

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026:cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026: cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Aumenta el boleto de colectivos en octubre:cuáles son las nuevas tarifas, según la línea que tomas

Jubilados de ANSES:cuánto se cobra en septiembre de 2026 con 30 años de aportes

Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026:montos, plazos y tasas vigentes

Internacionales

Donald Trump aprovechó el acto por el 11 de septiembre para defender la guerra en Irán:“Es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”

Donald Trump aprovechó el acto por el 11 de septiembre para defender la guerra en Irán: “Es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”

Encontró más de 1.000 reales en la calle, emprendió una campaña de 12 días para devolverlos y le salvó el mes a un ayudante de albañil

Polémica en Chile:José Antonio Kast, el primer presidente de la democracia en no conmemorar el golpe de Estado de 1973

Bill Gates, magnate tecnológico de 70 años:“Muchos empleos desaparecerán por la IA, primero los puestos de oficina y posteriormente los trabajos manuales”