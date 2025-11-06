Turrón casero económico: la receta ideal para Navidad en pocos pasos que cuida el bolsillo

Este postre estrella en nuestro país se convirtió en un clásico para las fiestas que no puede faltar.

Turrón navideño Foto: Freepik

El turrón navideño es uno de los postres más elegidos para Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Muchos buscan alternativas caseras y económicas, y preparar un turrón navideño hecho en casa es una gran opción: riquísimo, fácil y con pocos ingredientes.

Con ingredientes simples podés lograr una preparación fácil y, mejor aún, no tenés que gastar demasiado dinero.

Cómo hacer turrón casero

Ingredientes

1 clara de huevo

125 mililitros de miel

40 mililitros de agua

175 gramos de azúcar

75 mililitros de agua

150 gramos de maní tostado (o cualquier otro fruto seco de tu agrado)

Comida navideña Foto: Freepik

Paso a paso

En una olla, mezclá el azúcar con los 75 mililitros de agua. Llevalo a fuego medio hasta que el caramelo tome un color dorado En otra olla, mezclá la miel, el agua y la clara de huevo. Llevá a fuego bajo y revolvé de manera constante hasta que se vuelva espeso Cuando el caramelo esté listo, retirá del fuego y andá agregándolo de a poco a la mezcla de miel. Revolvé sin parar Incorporá los frutos secos y mezclalos bien Volcá la preparación en un molde previamente enmantecado y dejalo enfriar por completo Una vez que haya alcanzado la temperatura deseada podés fraccionarlo y presentarlo en forma de tabletas.

Cómo hacer mantecol en muy pocos pasos y de forma muy sencilla

Los ingredientes que se necesitan para preparar mantecol

500 gramos de azúcar

5 cucharadas de agua

250 gramos de manteca de maní

1 cucharadita de jugo de limón

Mantecol.

Paso a paso: cómo hacer mantecol