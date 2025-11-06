Turrón casero económico: la receta ideal para Navidad en pocos pasos que cuida el bolsillo
Este postre estrella en nuestro país se convirtió en un clásico para las fiestas que no puede faltar.
El turrón navideño es uno de los postres más elegidos para Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Muchos buscan alternativas caseras y económicas, y preparar un turrón navideño hecho en casa es una gran opción: riquísimo, fácil y con pocos ingredientes.
Con ingredientes simples podés lograr una preparación fácil y, mejor aún, no tenés que gastar demasiado dinero.
Cómo hacer turrón casero
Ingredientes
- 1 clara de huevo
- 125 mililitros de miel
- 40 mililitros de agua
- 175 gramos de azúcar
- 75 mililitros de agua
- 150 gramos de maní tostado (o cualquier otro fruto seco de tu agrado)
Paso a paso
- En una olla, mezclá el azúcar con los 75 mililitros de agua. Llevalo a fuego medio hasta que el caramelo tome un color dorado
- En otra olla, mezclá la miel, el agua y la clara de huevo. Llevá a fuego bajo y revolvé de manera constante hasta que se vuelva espeso
- Cuando el caramelo esté listo, retirá del fuego y andá agregándolo de a poco a la mezcla de miel. Revolvé sin parar
- Incorporá los frutos secos y mezclalos bien
- Volcá la preparación en un molde previamente enmantecado y dejalo enfriar por completo
- Una vez que haya alcanzado la temperatura deseada podés fraccionarlo y presentarlo en forma de tabletas.
Cómo hacer mantecol en muy pocos pasos y de forma muy sencilla
Los ingredientes que se necesitan para preparar mantecol
- 500 gramos de azúcar
- 5 cucharadas de agua
- 250 gramos de manteca de maní
- 1 cucharadita de jugo de limón
Paso a paso: cómo hacer mantecol
- En una olla grande, mezclar el azúcar, el agua y el jugo de limón. Estos ingredientes se deben cocinar a fuego lento hasta que se genere un almíbar.
- Colocar este almíbar en una batidora, agregar la manteca de maní y procesar. Esta preparación debe quedar superintegrada para asegurar un mantecol cremoso.
- Una vez que la pasta está emparejada e integrada se debe colocarla en un molde antiadherente o forrado con papel film.
- Aplastar bien el mantecol con una cuchara, lo máximo que se pueda. Tapar con film y poner un peso encima.
- Llevar a la heladera con el peso por 24hs, luego desmoldar y servir.