Un vitel toné para todos los bolsillos: el corte de carne económico que reemplaza al peceto sin perder sabor

Con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, el clásico vitel toné vuelve a las mesas argentinas. Sin embargo, el aumento del precio del peceto llevó a muchos hogares a buscar alternativas más accesibles sin resignar sabor ni textura.

Se acercan la Navidad y el Año Nuevo, dos eventos que reúnen a las familias para vivir un momento especial. En este contexto, muchas personas están detrás de ofertas en distintos tipos de comidas y preparaciones, para poder destacarse en la mesa festiva, como ocurre con el vitel toné.

Un carnicero que tiene gran popularidad en las redes sociales se refirió al corte de carne que puede destacarse por su sabor y, en especial, por su precio económico. Además, comparó diferentes trozos y explicó detalles valiosos para las personas que están a cargo de la comida de las fiestas.

El popular carnicero “maritolaurens” publicó un video para referirse a la preparación del vitel toné, uno de los platos que no puede faltar en la mesa de Nochebuena y Navidad. “No los entiendo a ustedes, se la pasan gastando plata en un peceto para hacer vitel toné cuando está re caro, por eso podés usar la cuadrada que viene al lado pegada y es un corte seco que te sirve igual”, aconsejó sobre la hora de comprar.

En esa línea, agregó información sobre la cuadrada, un corte muy popular, pero para otras preparaciones: “Está siempre en oferta por dos kilos, pedís un pedazo y ya está, si lo tenés que hervir“.

De todos modos, acercó otra opción para reemplazar al peceto para hacer el vitel toné: “Al ser una carne seca, se puede utilizar de la misma manera para hacer vitel toné porque una vez que la herviste, la podés cortar fileteada. No son el mismo sabor, pero no gastés plata al p...”, aconsejó a sus seguidores en un clip que se volvió viral.

¿Cuánto sale la alternativa del peceto?

Actualizado a noviembre 2025, un mes antes de las fiestas, este corte puede encontrarse en carnicerías por un precio que ronda los $13.000 el kilo.

El matambre, otra parte clave en la comida de las fiestas, también puede significar un dolor para el bolsillo. Por esto mismo, el profesional aconsejó: “Pedile al carnicero que te guarde un azotillo, es la tapa del cogote de la vaca y se usa para hacer arrollado de la misma manera y es mucho más sabroso”, además de que la tortuguita también puede ser utilizada. Ambos salen entre $6.500 y $9.000, dependiendo si se adquiere en carnicería o supermercado.