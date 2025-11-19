Para combatir las altas temperaturas: paso a paso para hacer unos ricos bombones helados de chocolate
Esta receta es ideal para quienes no tienen tanta experiencia en la repostería ya que es fácil de realizar y además es un buen postre para llevar a una juntada con amigos.
Una buena opción para un postre de verano son los bombones helados de chocolate, ideales para llevar a una juntada con amigos o familia. Además, esta receta es perfecta para principiantes y que no tienen experiencia previa en la repostería.
Receta para unos ricos bombones helados de chocolate
Ingredientes para 12 a 15 bombones
Para la cobertura:
- 200 g de chocolate semiamargo o con leche (el que más te guste)
- 1 cda de aceite neutro (girasol o maíz) — opcional, da brillo y ayuda a desmoldar
Para el relleno helado:
- 250 g de helado de crema americana, dulce de leche, vainilla o el que quieras
- Opcional: chips de chocolate, dulce de leche repostero, nueces picadas o galletitas trituradas para un toque crocante.
Paso a paso
1. Preparar la cobertura:
Derretí el chocolate a baño maría o en microondas en intervalos de 20–30 segundos.
Mezclalo con la cucharada de aceite.
Con un pincel, cubrí bien las cavidades del molde para bombones o de silicona (moldes de cupcake mini también sirven).
Llevalos al freezer 10 minutos.
Repetí una segunda capa para que no se rompan. Freezer otros 10 minutos.
2. Rellenar:
Sacá el helado del freezer 5 minutos antes para que esté cremoso.
Rellená cada cavidad con helado hasta casi el borde.
Si querés, agregá un corazón de dulce de leche o chips.
Nivelá la superficie.
3. Cerrar los bombones:
Cubrí la parte superior con más chocolate derretido.
Freezer por lo menos 2 horas hasta que estén bien firmes.
4. Desmoldar y disfrutar:
Desmoldalos empujando suavemente desde la base.
Guardalos en un recipiente hermético en el freezer.