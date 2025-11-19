Para combatir las altas temperaturas: paso a paso para hacer unos ricos bombones helados de chocolate

Esta receta es ideal para quienes no tienen tanta experiencia en la repostería ya que es fácil de realizar y además es un buen postre para llevar a una juntada con amigos.

Bombones de chocolate helados. Foto: Freepik

Una buena opción para un postre de verano son los bombones helados de chocolate, ideales para llevar a una juntada con amigos o familia. Además, esta receta es perfecta para principiantes y que no tienen experiencia previa en la repostería.

Receta para unos ricos bombones helados de chocolate

Ingredientes para 12 a 15 bombones

Para la cobertura:

200 g de chocolate semiamargo o con leche (el que más te guste)

1 cda de aceite neutro (girasol o maíz) — opcional, da brillo y ayuda a desmoldar

Para el relleno helado:

250 g de helado de crema americana, dulce de leche, vainilla o el que quieras

- Opcional: chips de chocolate, dulce de leche repostero, nueces picadas o galletitas trituradas para un toque crocante.

Bombón de chocolate. Foto: Freepik

Paso a paso

1. Preparar la cobertura:

Derretí el chocolate a baño maría o en microondas en intervalos de 20–30 segundos.

Mezclalo con la cucharada de aceite.

Con un pincel, cubrí bien las cavidades del molde para bombones o de silicona (moldes de cupcake mini también sirven).

Llevalos al freezer 10 minutos.

Repetí una segunda capa para que no se rompan. Freezer otros 10 minutos.

2. Rellenar:

Sacá el helado del freezer 5 minutos antes para que esté cremoso.

Rellená cada cavidad con helado hasta casi el borde.

Si querés, agregá un corazón de dulce de leche o chips.

Nivelá la superficie.

Bombón de chocolate. Foto: Freepik

3. Cerrar los bombones:

Cubrí la parte superior con más chocolate derretido.

Freezer por lo menos 2 horas hasta que estén bien firmes.

4. Desmoldar y disfrutar:

Desmoldalos empujando suavemente desde la base.

Guardalos en un recipiente hermético en el freezer.