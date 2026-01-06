Polvito uruguayo: cómo hacer el postre que no requiere horno y tiene de estrella al merengue

Se sirve frío, generalmente en vaso o copa. Esta delicia es mejor prepararlo con un poco de antelación, para que se enfríe en la heladera antes de servirlo.

Polvito uruguayo Foto: captura video

El polvito uruguayo es un postre muy sencillo que logra una combinación irresistible. Tiene su origen rioplatense y con un toque bien casero, mezcla texturas y sabores que funcionan a la perfección: merengue seco, dulce de leche, crema y galletitas. Simple, rendidor y muy fácil de hacer.

Este postre es mejor prepararlo con un poco de antelación, para que se enfríe en la heladera antes de servirlo, lo que también permitirá que los sabores se integren y que el postre tenga la consistencia adecuada.

El polvito uruguayo tiene la combinación perfecta de texturas suaves y crujientes lo que hará que cualquier comida sea especial. Lo mejor es seguir los consejos y la receta que te presentamos a continuación y disfruta de este postre tradicional en tu casa.

Cómo hacer polvito uruguayo

Ingredientes

10 galletas tipo María

30 g de mantequilla

5 suspiros de Moya o merengues secos

150 g de nata para montar (35% materia grasa)

300 g de dulce de leche

Paso a paso