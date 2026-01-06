Polvito uruguayo: cómo hacer el postre que no requiere horno y tiene de estrella al merengue
Se sirve frío, generalmente en vaso o copa. Esta delicia es mejor prepararlo con un poco de antelación, para que se enfríe en la heladera antes de servirlo.
El polvito uruguayo es un postre muy sencillo que logra una combinación irresistible. Tiene su origen rioplatense y con un toque bien casero, mezcla texturas y sabores que funcionan a la perfección: merengue seco, dulce de leche, crema y galletitas. Simple, rendidor y muy fácil de hacer.
Este postre es mejor prepararlo con un poco de antelación, para que se enfríe en la heladera antes de servirlo, lo que también permitirá que los sabores se integren y que el postre tenga la consistencia adecuada.
El polvito uruguayo tiene la combinación perfecta de texturas suaves y crujientes lo que hará que cualquier comida sea especial. Lo mejor es seguir los consejos y la receta que te presentamos a continuación y disfruta de este postre tradicional en tu casa.
Cómo hacer polvito uruguayo
Ingredientes
- 10 galletas tipo María
- 30 g de mantequilla
- 5 suspiros de Moya o merengues secos
- 150 g de nata para montar (35% materia grasa)
- 300 g de dulce de leche
Paso a paso
- Poner 10 galletas en un procesador y triturar hasta que quede una textura con finos grumos sin llegar ser polvo
- Añadir 30 g de mantequilla fundida y mezclar todo bien hasta que las galletas queden bien impregnadas de mantequilla
- Partir 4 merengues secos y triturar un poco para que quede más finos en algunas partes. Dejar trozos más grandes para una textura más irregular y crujiente
- Poner 150 g de nata para montar en un bol y, con unas varillas, batir hasta que esté se haga una textura
- Batir un poco 300 g de dulce de leche y poner en una manga pastelera. Colocar la nata montada en una manga pastelera para que sea más cómodo añadirla al postre a la hora de montarlo
- Montar los vasitos con el postre. Poner una primera capa de la mezcla de galletas María con la mantequilla y añadir una cucharada de los merengues triturados
- Poner una capa de dulce de leche y una capa de nata. Lo mejor es que queden uniforme para que el sabor del postre sea equilibrado.
- Colocar otra capa de ingredientes en el mismo orden: galletas con mantequilla, suspiros de Moya, dulce de leche y terminamos con una capa de nata. Esta última capa de nata, intentar que quede más elevada y vistosa
- Encima de la nata poner un poco de dulce de leche y decorar con unos trozos irregulares de merengues o suspiros de Moya partidos. Añadir un poco de galleta para darle un toque de color y listo
- Guardamos los polvitos en la heladera mínimo de 1 hora antes de servirlos.