El “nuevo” corte de carne tierno y barato que se ganó un lugar en las parrillas de los argentinos

Un corte poco difundido pero muy rico y accesible, es furor entre los asadores argentinos. Cuál es.

Carne a la parriilla. Foto: Unsplash

Con la llegada del calor, las ganas de asado se multiplican. Sin embargo, muchas veces la parrilla no es prendida por lo caro que son los cortes de carne. Lo que muchos no saben es que hay uno en especial que crece en popularidad por lo rico que es y lo barato que resulta.

Se trata del centro de la entraña, un corte tierno, rendidor, barato y jugoso que cada vez más gente elige en las carnicerías de todo el país.

El centro de entraña, corte furor en Argentina. Foto: X @BurgerFcts

Este corte se destaca por ser la parte más pareja y jugosa de este corte clásico, a diferencia de la entraña completa. Al tener un grosor más uniforme, se cocina de forma más fácil y pareja, lo que lo hace ideal incluso para quienes no tienen mucha experiencia con la parrilla.

Gracias a su forma y tamaño, es un corte muy versátil: puede prepararse tanto entero como en tiras, adaptándose a distintas técnicas y recetas. La fibra corta de esta carne permite cocinarla a fuego fuerte sin que pierda ternura, por lo que resulta perfecta para servir en bifes finos o en tiras, conservando siempre su textura y sabor.

A esto se suma que suele tener un precio más accesible que otros cortes tradicionales y aporta nutrientes importantes como proteínas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B.

Por su menor contenido graso en comparación con otros cortes vacunos, el centro de entraña se consolida como una opción adecuada para quienes buscan una alimentación más equilibrada sin resignar sabor.

Cómo cocinar el centro de la entraña, el corte furor en las parrillas argentinas

Otra de sus grandes ventajas es que responde muy bien a marinadas simples. Con ingredientes básicos como jugo de limón, hierbas frescas o condimentos, se realza su gusto natural sin necesidad de preparaciones complejas. Además, su cocción es rápida, lo que permite obtener en pocos minutos una carne tierna y sabrosa, ideal para resolver un asado de manera práctica.

Antes de llevarlo a la parrilla, se recomienda dejarlo reposar a temperatura ambiente durante unos minutos y salarlo justo antes de cocinarlo. La clave está en usar fuego fuerte y directo: con apenas unos minutos por lado alcanza para lograr una costra dorada por fuera y un interior jugoso.

No hace falta moverlo demasiado. Lo ideal es sellarlo bien de un lado, darlo vuelta una sola vez y retirarlo en el punto justo, para que no pierda sus jugos. Una vez fuera del fuego, conviene dejarlo descansar un par de minutos antes de cortarlo, así los jugos se redistribuyen y la carne queda aún más tierna.

Para servirlo, lo mejor es cortarlo en tiras finas, siempre en sentido contrario a la fibra. De esta forma, cada bocado resulta más suave y fácil de masticar. Acompañado con una ensalada fresca, papas al plomo o un buen chimichurri, el centro de entraña se transforma en una de las opciones más sabrosas y prácticas para cualquier parrillada argentina.