Un irresistible postre sin culpa: cómo hacer un marquise de chocolate sin harina y en simples pasos

Receta sin culpa Foto: Instagram @piers.bakery

La marquise de chocolate es un clásico de la repostería francesa, creado en honor a las marquesas del siglo XVIII. Su textura suave, parecida a una mousse densa, pero sin harina, la convierte en un postre sofisticado pero muy fácil de hacer en casa.

Combina la densidad y untuosidad de un mousse de chocolate, pero sin incorporar harina, lo que la vuelve apta para quienes siguen una dieta libre de gluten. Se conserva en heladera por hasta 5 días, siempre cubierta para que no absorba olores y mantenga su textura cremosa.

Cómo hacer una marquise sin harinas Foto: Instagram @abi_pasteleria

Cómo hacer marquise de chocolate sin harina

Ingredientes

200 g de chocolate semiamargo (de buena calidad)

100 g de manteca

4 huevos (separados en claras y yemas)

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Crema chantilly, frutos rojos o helado para acompañar (opcional)

Paso a paso