Un irresistible postre sin culpa: cómo hacer un marquise de chocolate sin harina y en simples pasos
La marquise de chocolate es un clásico de la repostería francesa, creado en honor a las marquesas del siglo XVIII. Su textura suave, parecida a una mousse densa, pero sin harina, la convierte en un postre sofisticado pero muy fácil de hacer en casa.
Combina la densidad y untuosidad de un mousse de chocolate, pero sin incorporar harina, lo que la vuelve apta para quienes siguen una dieta libre de gluten. Se conserva en heladera por hasta 5 días, siempre cubierta para que no absorba olores y mantenga su textura cremosa.
Cómo hacer marquise de chocolate sin harina
Ingredientes
- 200 g de chocolate semiamargo (de buena calidad)
- 100 g de manteca
- 4 huevos (separados en claras y yemas)
- 100 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Crema chantilly, frutos rojos o helado para acompañar (opcional)
Paso a paso
- Cortar el chocolate en trozos y derretir a baño maría junto con la manteca, mezclando hasta obtener una crema lisa. Retirar del fuego y dejar entibiar.
- Batir las yemas con la mitad del azúcar hasta que la mezcla esté pálida y espumosa. Agregar la esencia de vainilla si se decide usarla.
- Unir la mezcla de chocolate ya tibia con las yemas batidas, mezclando suavemente para integrar.
- Batir las claras a punto nieve, agregando el resto del azúcar poco a poco hasta lograr un merengue firme.
- Incorporar las claras batidas a la mezcla de chocolate, de a poco y con movimientos envolventes para que la preparación conserve su aire y quede cremosa.
- Volcar la preparación en un molde forrado con papel manteca o film, o bien en copas individuales.
- Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que la marquise tome firmeza.
- Desmoldar y servir bien fría acompañada con crema chantilly, frutos rojos o helado.
- Tradicionalmente se sirve fría, acompañada de crema chantilly, frutos rojos o una bocha de helado, aunque su versatilidad permite presentaciones modernas y originales.