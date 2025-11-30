La receta ideal para los días de lluvia: cómo preparar un budín de mandarina con licuadora rápido y fácil
Solo requiere algunos ingredientes y su proceso en licuadora facilita los pasos. Receta sencilla y deliciosa, ideal para servir con un buen café o con mates.
Nada mejor que una receta casera, simple y sabrosa para acompañar una tarde de lluvia, una ronda de mates o una merienda al sol en la plaza. El budín de mandarina es una opción ideal: tiene un sabor intenso, esponjoso y fresco, y se puede hacer en pocos pasos, sin necesidad de muchos utensilios.
Esta receta fue compartida en TikTok por el chef Paco Almeida (@chefpacoalmeida), quien la define como un “recetón que nunca falla”.
La preparación se hace en licuadora, lo que facilita el proceso y reduce el tiempo en la cocina. Es perfecta para quienes buscan algo dulce sin complicarse demasiado.
Ingredientes (para un budín de mandarina grande)
- 2 mandarinas (con cáscara y sin semillas)
- 2 huevos
- 100 cc de aceite
- 200 gr de azúcar
- 300 gr de harina leudante
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 cucharada de esencia de vainilla
Paso a paso para preparar el budín de mandarina
- Precalentar el horno a 180°C.
- Cortar las mandarinas por la mitad, quitarles las semillas y colocar en la licuadora con cáscara.
- Agregar los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar la harina leudante y el polvo de hornear. Integrar bien.
- Verter la mezcla en un molde aceitado de unos 24 cm.
- Hornear durante 1 hora a 180°C.
- Dejar enfriar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable.
Este budín rinde aproximadamente 12 porciones. Su valor calórico total ronda entre 3.800 y 4.000 kcal, debido a la presencia de ingredientes como azúcar, aceite y harina. Cada porción aporta entre 315 y 335 kcal, por lo que se recomienda disfrutarlo con moderación.
Ideal para compartir con amigos o darse un gusto en casa, este budín de mandarina se convierte en un clásico fácil y rendidor que combina a la perfección con un café o un mate caliente.