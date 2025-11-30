La receta ideal para los días de lluvia: cómo preparar un budín de mandarina con licuadora rápido y fácil

Solo requiere algunos ingredientes y su proceso en licuadora facilita los pasos. Receta sencilla y deliciosa, ideal para servir con un buen café o con mates.

Mandarina. Foto: Unsplash

Nada mejor que una receta casera, simple y sabrosa para acompañar una tarde de lluvia, una ronda de mates o una merienda al sol en la plaza. El budín de mandarina es una opción ideal: tiene un sabor intenso, esponjoso y fresco, y se puede hacer en pocos pasos, sin necesidad de muchos utensilios.

Esta receta fue compartida en TikTok por el chef Paco Almeida (@chefpacoalmeida), quien la define como un “recetón que nunca falla”.

Las mandarinas le dan un toque distintivo a este budín. Foto: Pixabay.

La preparación se hace en licuadora, lo que facilita el proceso y reduce el tiempo en la cocina. Es perfecta para quienes buscan algo dulce sin complicarse demasiado.

Ingredientes (para un budín de mandarina grande)

2 mandarinas (con cáscara y sin semillas)

2 huevos

100 cc de aceite

200 gr de azúcar

300 gr de harina leudante

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharada de esencia de vainilla

Budín de mandarina. Foto: Pixabay

Paso a paso para preparar el budín de mandarina

Precalentar el horno a 180°C. Cortar las mandarinas por la mitad, quitarles las semillas y colocar en la licuadora con cáscara. Agregar los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar la harina leudante y el polvo de hornear. Integrar bien. Verter la mezcla en un molde aceitado de unos 24 cm. Hornear durante 1 hora a 180°C. Dejar enfriar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable.

Este budín es ideal para servir con mates o con café. Foto: Freepik.

Este budín rinde aproximadamente 12 porciones. Su valor calórico total ronda entre 3.800 y 4.000 kcal, debido a la presencia de ingredientes como azúcar, aceite y harina. Cada porción aporta entre 315 y 335 kcal, por lo que se recomienda disfrutarlo con moderación.

Ideal para compartir con amigos o darse un gusto en casa, este budín de mandarina se convierte en un clásico fácil y rendidor que combina a la perfección con un café o un mate caliente.