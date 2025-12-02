Navidad 2025: paso a paso, cómo hacer turrón de chocolate Dubái casero para la mesa navideña

En la mesa navideña, no puede faltar el dulce viral con crema de pistacho y kataifi. Ideal para preparar con mucho amor, esta receta te salvará las fiestas de fin de año.

Turrón dubái Foto: Grok

El chocolate Dubái se convirtió en el dulce estrella del año 2025, gracias a su viralidad y cremosidad, alejándose de los sabores tradicionales. Por eso, en la mesa navideña no puede faltar este impresionante manjar, pero reversionado en forma de turrón. Esta receta combina el chocolate, la crema de pistacho y masa kataifi, logrando un postre cremoso, crujiente y perfecto para sorprender a los invitados o regalar como detalle gourmet.

Además, puede prepararse de manera sencilla en casa con ingredientes accesibles. Inspirado en la repostería árabe y mediterránea, los ingredientes fusionan las técnicas clásicas y modernas para lograr que el postre se lleve todos los elogios de los comensales. Pero ¿cómo se hace y qué ingredientes necesitamos?

Turrón dubái Foto: Grok

Receta de turrón de chocolate Dubái

Ingredientes (para un turrón de 20 cm aprox)

200 g de chocolate negro para repostería

100 g de chocolate con leche

100 g de manteca

100 g de crema de pistacho (puede ser casera o comprada)

50 g de masa kataifi (masa de hojaldre enhebrada, disponible en tiendas o supermercados)

50 g de pistachos tostados y picados

2 cucharadas de miel o sirope de agave

1 pizca de sal

Preparación paso a paso

En una sartén, dorar la masa kataifi con un poco de manteca hasta que esté crujiente y reservar. En un recipiente resistente al calor, derretir los chocolates (negro y con leche) junto con la manteca a baño maría o en microondas en intervalos de 30 segundos, removiendo entre cada uno.

Turrón dubái Foto: Grok

Luego, incorporar la crema de pistacho al chocolate derretido y añadir la miel o sirope y una pizca de sal. Mezclar hasta lograr una crema homogénea y añadir la kataifi dorada y los pistachos picados, mezclando suavemente para no romper demasiado la kataifi.

Forrar un molde rectangular con papel vegetal y verter la mezcla. Alisar la superficie con una espátula y luego llevar al frigorífico durante 2-3 horas hasta que el turrón esté firme. Desmoldar, cortar en porciones y disfrutar de este dulce innovador y elegante.

Para un acabado más gourmet, decorar la superficie con hilos de kataifi adicionales, pistachos enteros o un poco de chocolate rallado. Puede conservarse en la nevera hasta una semana dentro de un recipiente hermético.

Si querés un toque más aromático, agregar vainilla o ralladura de naranja a la mezcla de chocolate y pistacho. Con esta receta, el turrón de chocolate Dubái se convierte en un imprescindible de Navidad 2025, combinando tradición, innovación y un estilo que conquistará a todos tus invitados.