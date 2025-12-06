Navidad 2025: el vitel toné de pollo económico que se llevará los aplausos en las fiestas de fin de año

Esta receta es fácil, rápida y no requiere de muchas exigencias. Cómo preparar el vitel toné de pollo económico que proyecta ser una de las revelaciones en los platos de las fiestas.

Vitel toné de pollo Foto: Gemini IA

Si pensás que preparar un vitel toné es complicado o requiere ingredientes costosos, esta versión con pollo es la solución perfecta para la Navidad. Con poco esfuerzo y mucho amor, es posible conservar el sabor clásico del plato tradicional, con ingredientes simples y económicos, ideales para sorprender a familiares y amigos sin gastar de más.

Se trata de una alternativa fácil, económica y deliciosa que mantiene el espíritu navideño del plato tradicional. Con pocos pasos e ingredientes accesibles, podés llevar a la mesa un plato elegante y sabroso, ideal para disfrutar en familia durante las fiestas. ¿Cómo se hace?

Vitel toné

Vitel toné de pollo: el plato económico que será furor en Navidad

Ingredientes (para 6–8 porciones)

1 pollo entero o 4 pechugas grandes

1 lata de atún en aceite o agua (opcional para más sabor)

200 g de mayonesa

2 cucharadas de mostaza

2 filetes de anchoa (opcional)

1 cucharadita de jugo de limón

Sal y pimienta al gusto

Huevo duro para decorar

Perejil o aceitunas para acompañar

Preparación paso a paso

Herví el pollo en agua con sal, laurel y un diente de ajo hasta que esté tierno. Retirá del fuego, dejá enfriar y desmenuzá en trozos medianos.

En una licuadora, procesá el atún, la mayonesa, la mostaza, las anchoas y el jugo de limón hasta obtener una mezcla homogénea. Agregá sal y pimienta al gusto.

Vitel Toné de pollo Foto: Captura

Incorporá la salsa al pollo desmenuzado, asegurándote de que quede bien cubierto. Podés reservar un poco de salsa para decorar. Colocá el pollo en una fuente, decorá con huevo duro picado, aceitunas o perejil y, si querés, un chorrito de salsa adicional. Llevá a la heladera al menos 1 hora antes de servir para que los sabores se integren.

Esta versión reemplaza la clásica carne vacuna por pollo, lo que reduce el costo y acelera la cocción. Además, podés preparar el plato con anticipación, dejando que repose en la heladera hasta el momento de la cena, sin perder sabor ni textura.