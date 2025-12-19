No lleva harina ni azúcar: la receta para hacer un exquisito pan dulce saludable y sorprender en Navidad y Año Nuevo
Una opción casera, fácil y rápida para disfrutar de un clásico navideño sin culpas: es apto para diabéticos, dietas bajas en carbohidratos y para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor en las fiestas.
Para quienes buscan disfrutar de un buen pan dulce en Navidad y Año Nuevo sin descuidar la alimentación, existe una alternativa saludable, simple y rápida para preparar en casa. Esta receta permite evitar el uso de harinas refinadas y azúcar, dos ingredientes que muchas personas prefieren reducir por cuestiones de salud.
Además, es una opción apta para personas con diabetes, para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o simplemente buscan cuidarse un poco más durante las cenas festivas. El reconocido chef vasco Karlos Arguiñano compartió algunos de sus trucos para lograr un pan dulce rico, nutritivo y equilibrado.
Receta para hacer pan dulce saludable
Ingredientes para un pan dulce saludable
Con esta preparación se obtienen aproximadamente 8 porciones y el tiempo total de elaboración no supera una hora. Se necesita:
- Harina de almendras: 200 g.
- Huevos: 3.
- Bananas maduras: 2.
- Arándanos frescos o secos: 150 g.
- Nueces picadas: 100 g.
- Aceite de coco: 50 ml.
- Polvo de hornear: 1 cucharada.
- Esencia de vainilla: 1 cucharada.
- Canela en polvo: 1 cucharada.
- Sal: una pizca.
Paso a paso para prepararlo
- Preparar el horno: precalentar a 180 °C y engrasar un molde rectangular con un poco de aceite de coco.
- Mezclar los secos: en un bol grande, integrar la harina de almendras, el polvo de hornear, la canela y la sal. Sumar las nueces picadas y mezclar bien.
- Preparar la mezcla húmeda: en otro recipiente, batir los huevos hasta que estén espumosos. Agregar las bananas pisadas, el aceite de coco y la vainilla, y mezclar hasta lograr una textura cremosa.
- Unir todo: incorporar de a poco los ingredientes húmedos a los secos, mezclando suavemente. Añadir los arándanos al final para que no se rompan.
- Hornear: volcar la preparación en el molde y llevar al horno por 30 a 35 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar.
- Toque final: se puede decorar con ralladura de naranja o algunos arándanos extra para una presentación más festiva. Ideal para acompañar con té o café.
Consejos del chef para un mejor resultado
Arguiñano destaca la importancia de elegir ingredientes de buena calidad. “Usar frutos secos frescos y productos naturales mejora tanto el sabor como el valor nutricional”, señaló el cocinero. Además, recomienda:
- Conservación: guardar el pan en un recipiente hermético en la heladera hasta 5 días, o congelarlo en porciones para tenerlo listo en las fiestas.
- Variantes: sumar pasas o trocitos de chocolate amargo sin azúcar para una versión más gourmet.
- Ventaja nutricional: cada porción ronda las 150 calorías, muy por debajo de las casi 400 que aporta el pan dulce tradicional.