Cómo hacer turrón alemán para Navidad: la receta irresistible con galletitas de agua y dulce de leche que no lleva horno

Con capas de galletitas de agua, una mezcla cremosa de avena, cacao y dulce de leche, y un baño final de chocolate, esta versión casera es ideal para hacer a último momento y dejar en la heladera hasta la hora del brindis.

Cómo hacer turrón alemán para Navidad. Foto: Paulina Cocina.

Para quienes buscan un postre fácil, rendidor y sin complicaciones para sumar a la mesa navideña, el turrón alemán es una apuesta segura. Se prepara con pocos ingredientes, no requiere horno y tiene ese sabor clásico que siempre conquista a todos.

Con capas de galletitas de agua, una mezcla cremosa de avena, cacao y dulce de leche, y un baño final de chocolate, esta versión casera es ideal para hacer a último momento y dejar en la heladera hasta la hora del brindis.

Cómo hacer turrón alemán para Navidad. Foto: Paulina Cocina.

En ese sentido, Paulina Cocina compartió la receta de este irresistible turrón alemán, ideal para preparar en casa de manera rápida y sin complicaciones. Con ingredientes simples y un paso a paso muy fácil, es una opción perfecta para quienes buscan un postre clásico, casero y bien goloso para sumar a la mesa navideña.

Receta para hacer turrón alemán y sorprender en Navidad

Ingredientes (para un molde chico)

6 cdas de avena instantánea

2 cdas de cacao amargo

3 cdas de dulce de leche

50 g de manteca

1 paquete de galletitas de agua

Cobertura de chocolate

Turrón alemán. Foto: Pinterest.

Paso a paso

En un bol colocar la avena instantánea, sumar el cacao amargo y agregar las tres cucharadas de dulce de leche repostero (este detalle es clave para que tome buena consistencia). Incorporar la manteca y mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes. Acá no queda otra que usar las manos para lograr una textura pareja. Llegó el momento de armar el turrón. En el molde elegido, colocar una primera capa de galletitas de agua bien acomodadas. Cubrir con parte del relleno y aplastar suavemente para que se distribuya mejor. No pasa nada si alguna galletita se rompe. Repetir el procedimiento alternando capas de galletitas y relleno hasta completar el molde. Terminar con una capa de galletitas y llevar a la heladera por al menos 30 minutos. Una vez frío, desmoldar con cuidado y bañar todo el turrón con chocolate cobertura, aprovechando para emparejar y cubrir cualquier imperfección del armado. Volver a llevarlo a la heladera hasta que el chocolate esté bien firme. La parte más difícil: esperar antes de cortarlo y disfrutarlo. Ideal hacerlo con tiempo y dejarlo reposar bien frío.

Turrón alemán. Foto: Pinterest.

Así, con pocos ingredientes y un paso a paso simple, este turrón alemán casero se convierte en una opción perfecta para la mesa de Navidad. Rendidor, fácil de hacer y con un sabor que nunca falla, es ideal para preparar con anticipación y sorprender a todos al momento del postre.