Cómo hacer turrón alemán para Navidad: la receta irresistible con galletitas de agua y dulce de leche que no lleva horno
Con capas de galletitas de agua, una mezcla cremosa de avena, cacao y dulce de leche, y un baño final de chocolate, esta versión casera es ideal para hacer a último momento y dejar en la heladera hasta la hora del brindis.
Para quienes buscan un postre fácil, rendidor y sin complicaciones para sumar a la mesa navideña, el turrón alemán es una apuesta segura. Se prepara con pocos ingredientes, no requiere horno y tiene ese sabor clásico que siempre conquista a todos.
Con capas de galletitas de agua, una mezcla cremosa de avena, cacao y dulce de leche, y un baño final de chocolate, esta versión casera es ideal para hacer a último momento y dejar en la heladera hasta la hora del brindis.
En ese sentido, Paulina Cocina compartió la receta de este irresistible turrón alemán, ideal para preparar en casa de manera rápida y sin complicaciones. Con ingredientes simples y un paso a paso muy fácil, es una opción perfecta para quienes buscan un postre clásico, casero y bien goloso para sumar a la mesa navideña.
Receta para hacer turrón alemán y sorprender en Navidad
Ingredientes (para un molde chico)
- 6 cdas de avena instantánea
- 2 cdas de cacao amargo
- 3 cdas de dulce de leche
- 50 g de manteca
- 1 paquete de galletitas de agua
- Cobertura de chocolate
Paso a paso
- En un bol colocar la avena instantánea, sumar el cacao amargo y agregar las tres cucharadas de dulce de leche repostero (este detalle es clave para que tome buena consistencia).
- Incorporar la manteca y mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes. Acá no queda otra que usar las manos para lograr una textura pareja.
- Llegó el momento de armar el turrón. En el molde elegido, colocar una primera capa de galletitas de agua bien acomodadas. Cubrir con parte del relleno y aplastar suavemente para que se distribuya mejor. No pasa nada si alguna galletita se rompe. Repetir el procedimiento alternando capas de galletitas y relleno hasta completar el molde. Terminar con una capa de galletitas y llevar a la heladera por al menos 30 minutos.
- Una vez frío, desmoldar con cuidado y bañar todo el turrón con chocolate cobertura, aprovechando para emparejar y cubrir cualquier imperfección del armado.
- Volver a llevarlo a la heladera hasta que el chocolate esté bien firme. La parte más difícil: esperar antes de cortarlo y disfrutarlo. Ideal hacerlo con tiempo y dejarlo reposar bien frío.
Así, con pocos ingredientes y un paso a paso simple, este turrón alemán casero se convierte en una opción perfecta para la mesa de Navidad. Rendidor, fácil de hacer y con un sabor que nunca falla, es ideal para preparar con anticipación y sorprender a todos al momento del postre.