Ideales para un desayuno fit: cómo preparar waffles sin TACC, la receta rápida y fácil apta para celíacos

Pueden servirse con frutas frescas, miel, crema batida, o incluso un poco de chocolate derretido, convirtiéndolos en una opción flexible e ideal para cualquier ocasión.

La receta infalible para preparar waffles sin TACC. Foto: Pixabay.

Los waffles son una preparación que nunca pasa de moda. Con su exterior crujiente y su interior suave, son ideales para acompañar con frutas frescas, miel, o incluso un toque de chocolate derretido, convirtiéndolos en opciones ideales para desayunos, meriendas y, si se quiere, como un rico postre.

Lo bueno es que aquellos que sean intolerantes al gluten o sigan una dieta sin TACC no tienen por qué renunciar a disfrutar de este manjar, ya que la siguiente receta de waffles sin gluten es perfecta para disfrutar de un desayuno sabroso y libre de gluten, con ingredientes simples que seguramente ya tienes en casa.

Waffles, receta. Foto: Pixabay.

La receta es especialmente pensada para quienes deben evitar el gluten, pero sin sacrificar el sabor y la textura esponjosa que caracterizan a los waffles tradicionales. Esta versión utiliza harinas alternativas, como la de arroz o maíz, que permiten lograr una preparación igualmente deliciosa y ligera.

Receta de waffles sin TACC

La receta completa se puede hacer en unos 15 minutos, distribuidos de la siguiente manera: 5 minutos para mezclar los ingredientes, 5 minutos para calentar la waflera, y entre 5 y 7 minutos de cocción por waffle.

Ingredientes

1 taza de harina de arroz (o harina sin gluten de tu preferencia).

1/2 taza de almidón de maíz (maicena).

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten.

1 pizca de sal.

2 cucharadas de azúcar (opcional, según el gusto).

2 huevos.

1 taza de leche (puede ser leche vegetal, como de almendra o soja).

2 cucharadas de manteca derretida o aceite (opcionalmente, aceite de coco).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Waffles, receta. Foto: Pixabay.

Paso a paso: cómo preparar los waffles sin TACC