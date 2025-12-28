Budín 10 cucharadas: receta fácil, rápida y económica, ideal para la merienda

La base de la receta consiste en utilizar 10 cucharadas de los ingredientes principales, medidos con una cuchara sopera estándar. Conocé el paso a paso para sorprender a todos tus familiares.

Budín 10 cucharadas. Foto: Bon Viveur.

Los platos principales para las fiestas de fin de año suelen llevar mucho tiempo de preparación. Teniendo en cuenta ello, a la hora del postre, existe una receta simple que no requiere de batidora y puede prepararse en pocos minutos: el budín 10 cucharadas.

Este alimento, que puede competirle fácilmente al tradicional pan dulce, se destaca por prepararse con pocos ingredientes, usando solo una cuchara como medida y sin ensuciar de más la cocina. Así, en tan solo media hora, se puede tener un budín casero.

La receta del budín de 10 cucharadas

Ingredientes

Ingredientes para el budín 10 cucharadas. Foto: Bon Viveur.

1 huevo

10 cucharadas de harina común

10 cucharadas de azúcar

10 cucharadas de aceite

3 cucharadas de leche

Esencia de vainilla (a gusto)

1 cucharada de polvo para hornear (opcional)

Nueces y chocolate en trozos (opcional)

El paso a paso de la preparación

El budín 10 cucharadas puede prepararse en 30 minutos. Foto: Bon Viveur.

Mezclá el huevo con el azúcar hasta que quede espumoso. Sumá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Incorporá la harina y el polvo para hornear, mezclando bien hasta lograr una masa homogénea. Enhariná los trozos de chocolate y las nueces para que no se vayan al fondo. Aceitá un molde, volcá la mitad de la mezcla, agregá el relleno y cubrí con lo que queda. Llevá al horno a 160° y cociná hasta que, al pincharlo, el palillo salga seco.

Las mejores 5 combinaciones para rellenar un budín casero

Los rellenos del budín le aportan diferentes sabores y texturas. Foto: Bon Viveur.

Clásica para las fiestas

Fruta abrillantada

Nueces picadas

Pasas de uva maceradas en ron

Ralladura de naranja

Un toque de canela

Chocolate y dulce de leche

Chips de chocolate semiamargo

Dulce de leche repostero

Esencia de vainilla

Nueces o maní tostado

Ralladura de naranja

Frutas especiadas

Azúcar rubia

Canela y nuez moscada

Manzana en cubitos salteada

Pasas de uva

Un toque de jugo de naranja

Frutos secos gourmet

Almendras y avellanas picadas

Miel

Nueces

Ralladura de limón

Un chorrito de coñac

Tropical suave