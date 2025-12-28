Budín 10 cucharadas: receta fácil, rápida y económica, ideal para la merienda
La base de la receta consiste en utilizar 10 cucharadas de los ingredientes principales, medidos con una cuchara sopera estándar. Conocé el paso a paso para sorprender a todos tus familiares.
Los platos principales para las fiestas de fin de año suelen llevar mucho tiempo de preparación. Teniendo en cuenta ello, a la hora del postre, existe una receta simple que no requiere de batidora y puede prepararse en pocos minutos: el budín 10 cucharadas.
Este alimento, que puede competirle fácilmente al tradicional pan dulce, se destaca por prepararse con pocos ingredientes, usando solo una cuchara como medida y sin ensuciar de más la cocina. Así, en tan solo media hora, se puede tener un budín casero.
La receta del budín de 10 cucharadas
Ingredientes
- 1 huevo
- 10 cucharadas de harina común
- 10 cucharadas de azúcar
- 10 cucharadas de aceite
- 3 cucharadas de leche
- Esencia de vainilla (a gusto)
- 1 cucharada de polvo para hornear (opcional)
- Nueces y chocolate en trozos (opcional)
El paso a paso de la preparación
- Mezclá el huevo con el azúcar hasta que quede espumoso.
- Sumá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
- Incorporá la harina y el polvo para hornear, mezclando bien hasta lograr una masa homogénea.
- Enhariná los trozos de chocolate y las nueces para que no se vayan al fondo.
- Aceitá un molde, volcá la mitad de la mezcla, agregá el relleno y cubrí con lo que queda.
- Llevá al horno a 160° y cociná hasta que, al pincharlo, el palillo salga seco.
Las mejores 5 combinaciones para rellenar un budín casero
Clásica para las fiestas
- Fruta abrillantada
- Nueces picadas
- Pasas de uva maceradas en ron
- Ralladura de naranja
- Un toque de canela
Chocolate y dulce de leche
- Chips de chocolate semiamargo
- Dulce de leche repostero
- Esencia de vainilla
- Nueces o maní tostado
- Ralladura de naranja
Frutas especiadas
- Azúcar rubia
- Canela y nuez moscada
- Manzana en cubitos salteada
- Pasas de uva
- Un toque de jugo de naranja
Frutos secos gourmet
- Almendras y avellanas picadas
- Miel
- Nueces
- Ralladura de limón
- Un chorrito de coñac
Tropical suave
- Ananá en cubitos
- Chocolate blanco
- Coco rallado
- Esencia de vainilla
- Ralladura de limón
Más leídas