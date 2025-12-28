Budín 10 cucharadas: receta fácil, rápida y económica, ideal para la merienda

La base de la receta consiste en utilizar 10 cucharadas de los ingredientes principales, medidos con una cuchara sopera estándar. Conocé el paso a paso para sorprender a todos tus familiares.

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 28 de diciembre de 2025, 13:47
Budín 10 cucharadas.
Budín 10 cucharadas. Foto: Bon Viveur.

Los platos principales para las fiestas de fin de año suelen llevar mucho tiempo de preparación. Teniendo en cuenta ello, a la hora del postre, existe una receta simple que no requiere de batidora y puede prepararse en pocos minutos: el budín 10 cucharadas.

Este alimento, que puede competirle fácilmente al tradicional pan dulce, se destaca por prepararse con pocos ingredientes, usando solo una cuchara como medida y sin ensuciar de más la cocina. Así, en tan solo media hora, se puede tener un budín casero.

La receta del budín de 10 cucharadas

Ingredientes

Ingredientes para el budín 10 cucharadas. Foto: Bon Viveur.
  • 1 huevo
  • 10 cucharadas de harina común
  • 10 cucharadas de azúcar
  • 10 cucharadas de aceite
  • 3 cucharadas de leche
  • Esencia de vainilla (a gusto)
  • 1 cucharada de polvo para hornear (opcional)
  • Nueces y chocolate en trozos (opcional)

El paso a paso de la preparación

El budín 10 cucharadas puede prepararse en 30 minutos. Foto: Bon Viveur.
  1. Mezclá el huevo con el azúcar hasta que quede espumoso.
  2. Sumá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
  3. Incorporá la harina y el polvo para hornear, mezclando bien hasta lograr una masa homogénea.
  4. Enhariná los trozos de chocolate y las nueces para que no se vayan al fondo.
  5. Aceitá un molde, volcá la mitad de la mezcla, agregá el relleno y cubrí con lo que queda.
  6. Llevá al horno a 160° y cociná hasta que, al pincharlo, el palillo salga seco.

Las mejores 5 combinaciones para rellenar un budín casero

Los rellenos del budín le aportan diferentes sabores y texturas. Foto: Bon Viveur.

Clásica para las fiestas

  • Fruta abrillantada
  • Nueces picadas
  • Pasas de uva maceradas en ron
  • Ralladura de naranja
  • Un toque de canela

Chocolate y dulce de leche

  • Chips de chocolate semiamargo
  • Dulce de leche repostero
  • Esencia de vainilla
  • Nueces o maní tostado
  • Ralladura de naranja

Frutas especiadas

  • Azúcar rubia
  • Canela y nuez moscada
  • Manzana en cubitos salteada
  • Pasas de uva
  • Un toque de jugo de naranja

Frutos secos gourmet

  • Almendras y avellanas picadas
  • Miel
  • Nueces
  • Ralladura de limón
  • Un chorrito de coñac

Tropical suave

  • Ananá en cubitos
  • Chocolate blanco
  • Coco rallado
  • Esencia de vainilla
  • Ralladura de limón