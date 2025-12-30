Un postre refrescante para sorprender en Año Nuevo: cómo hacer Carlota de Durazno, la receta más fácil de todas que no lleva horno

Cremosa, liviana y sin necesidad de prender el horno, es una opción ideal para cerrar la cena de Nochevieja sin sumar calor a la cocina. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, este postre se prepara en minutos y se convierte en un éxito asegurado para compartir en familia.

Torta de durazno. Foto Freepik

La carlota de durazno es un postre frío muy popular en México, fácil de preparar y perfecto para quienes buscan algo dulce y exquisito sin prender el horno. Se hace con duraznos en almíbar y como resultado, queda con una textura fresca y cremosa.

Esta versión está pensada para un molde redondo de unos 22 cm y tiene un detalle clave: el jugo de lima. No es solo un toque de sabor, sino que permite que la mezcla espese y tome consistencia al descansar en la heladera. Sin ese ingrediente, la crema queda más líquida y no se logra el efecto de “tarta fría”.

Postre carlotta de durazno. Foto: Instagram @happynic.com_

Cómo hacer postre carlota de duraznos

Ingredientes

300 g de queso crema

370 g de leche condensada

200 ml de leche evaporada (reducción de leche). Se pueden calentar 4 tazas de leche a fuego bajo hasta que se reduzcan a 2 tazas . Así se consigue una consistencia más espesa, similar a la leche evaporada. También se puede preparar leche en polvo con menos agua de lo indicado para que quede más concentrada y cremosa.

480 g de durazno en almíbar

120 ml de jugo de lima

2 paquetes de galletitas María (aprox.)

200 ml de crema de leche

90 g de manteca derretida para la base

Postre Carlotta de durazno. Foto: Instagram @cremedelafood_

Paso a paso

Para la base:

Mezclar las galletas trituradas con la manteca derretida Acomodar la preparación en el fondo del molde y presionar hasta dejarla compacta. Llevar a la heladera unos 30 minutos para que tome firmeza.

Para el relleno

Escurrir bien los duraznos y reservar el almíbar para remojar las galletitas. Triturar los duraznos hasta tener un puré. Para la crema, batir el queso crema hasta que quede suave. Agregar la leche condensada y mezclar. Sumar la leche evaporada y la crema de leche fría. Cuando todo esté integrado, incorporar el puré de durazno. Añadir el jugo de lima de a poco, batiendo suavemente. En este paso, hay que notar que mezcla empieza a espesar: ese es el punto justo y no se debe seguir batiendo demasiado. Con la crema lista, se empieza a armar la carlota. Hay que colocar una capa de crema sobre la base (o directamente en el molde si no hiciste base), seguir con una capa de galletitas (remojadas o no, según el gusto de cada uno) y repetir el proceso alternando hasta llenar el molde. Terminar siempre con crema. Cubrir con film y dejar reposar en la heladera toda la noche. Al día siguiente ya estará bien firme y lista para desmoldar. Para decorar, se pueden sumar duraznos en láminas finitas y un poco de galleta triturada en los bordes.

Postre carlotta de durazno. Foto: Freepik.

Cómo servir la carlota

Al ser un postre liviano, es ideal para cerrar comidas abundantes. Combina muy bien con café, té, limonadas frescas o incluso un vino dulce como un moscato.