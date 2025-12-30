Un postre refrescante para sorprender en Año Nuevo: cómo hacer Carlota de Durazno, la receta más fácil de todas que no lleva horno

Cremosa, liviana y sin necesidad de prender el horno, es una opción ideal para cerrar la cena de Nochevieja sin sumar calor a la cocina. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, este postre se prepara en minutos y se convierte en un éxito asegurado para compartir en familia.

Canal 26
martes, 30 de diciembre de 2025, 24:30
Torta de durazno. Foto Freepik
Torta de durazno. Foto Freepik

La carlota de durazno es un postre frío muy popular en México, fácil de preparar y perfecto para quienes buscan algo dulce y exquisito sin prender el horno. Se hace con duraznos en almíbar y como resultado, queda con una textura fresca y cremosa.

Esta versión está pensada para un molde redondo de unos 22 cm y tiene un detalle clave: el jugo de lima. No es solo un toque de sabor, sino que permite que la mezcla espese y tome consistencia al descansar en la heladera. Sin ese ingrediente, la crema queda más líquida y no se logra el efecto de “tarta fría”.

Postre carlotta de durazno. Foto: Instagram @happynic.com_

Cómo hacer postre carlota de duraznos

Ingredientes

  • 300 g de queso crema
  • 370 g de leche condensada
  • 200 ml de leche evaporada (reducción de leche). Se pueden calentar 4 tazas de leche a fuego bajo hasta que se reduzcan a 2 tazas. Así se consigue una consistencia más espesa, similar a la leche evaporada. También se puede preparar leche en polvo con menos agua de lo indicado para que quede más concentrada y cremosa.
  • 480 g de durazno en almíbar
  • 120 ml de jugo de lima
  • 2 paquetes de galletitas María (aprox.)
  • 200 ml de crema de leche
  • 90 g de manteca derretida para la base
Postre Carlotta de durazno. Foto: Instagram @cremedelafood_

Paso a paso

Para la base:

  1. Mezclar las galletas trituradas con la manteca derretida
  2. Acomodar la preparación en el fondo del molde y presionar hasta dejarla compacta.
  3. Llevar a la heladera unos 30 minutos para que tome firmeza.

Para el relleno

  1. Escurrir bien los duraznos y reservar el almíbar para remojar las galletitas.
  2. Triturar los duraznos hasta tener un puré.
  3. Para la crema, batir el queso crema hasta que quede suave.
  4. Agregar la leche condensada y mezclar.
  5. Sumar la leche evaporada y la crema de leche fría.
  6. Cuando todo esté integrado, incorporar el puré de durazno.
  7. Añadir el jugo de lima de a poco, batiendo suavemente. En este paso, hay que notar que mezcla empieza a espesar: ese es el punto justo y no se debe seguir batiendo demasiado.
  8. Con la crema lista, se empieza a armar la carlota. Hay que colocar una capa de crema sobre la base (o directamente en el molde si no hiciste base), seguir con una capa de galletitas (remojadas o no, según el gusto de cada uno) y repetir el proceso alternando hasta llenar el molde. Terminar siempre con crema.
  9. Cubrir con film y dejar reposar en la heladera toda la noche. Al día siguiente ya estará bien firme y lista para desmoldar. Para decorar, se pueden sumar duraznos en láminas finitas y un poco de galleta triturada en los bordes.
Postre carlotta de durazno. Foto: Freepik.

Cómo servir la carlota

Al ser un postre liviano, es ideal para cerrar comidas abundantes. Combina muy bien con café, té, limonadas frescas o incluso un vino dulce como un moscato.