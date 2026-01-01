Los 3 postres favoritos para seguir festejando: recetas rápidas y exquisitas para sorprender a toda tu familia
Estos tres manjares no requieren de horno y mezclan sabores clásicos con ingredientes dulces o livianos que enamoran a todos tus invitados durante Nochebuena. Conocé el paso a paso para prepararlo en pocos minutos.
La preparación de la entrada y el plato principal para la cena de Navidad y Año Nuevo suelen llevar mucho tiempo de preparación. Por este motivo, las familias buscan postres rápidos y sencillos para darse un gustito dulce incluso después de brindar con los seres queridos.
Frente a este panorama, la clave está en la elección de recetas frescas y rendidoras, que no requieran de horno y mezclen sabores clásicos con ingredientes dulces (crema o chocolate) o livianos (frutas o frutos secos). A continuación, 3 recetas simples.
Las recetas de 3 postres exquisitos para Navidad y Año Nuevo
1- Chocotorta
Ingredientes
- 750 gramos de galletitas de chocolate
- 400 gramos de dulce de leche
- 400 gramos de crema de leche o nativa
- 50 gramos de chocolate semiamargo
- 50 gramos de cacao en polvo
- Leche o café para remojar las galletitas
El paso a paso de la preparación
- Comenzar abatir el dulce de leche y cuando esté de un color más claro agregar la crema.
- Batir en el punto más bajo de la batidora hasta que esté a punto letra.
- Remojar cada galletita y colocar en una fuente hasta formar una capa. Colocar una capa de la crema de dulce de leche. Otra capa de galletitas humedecidas y así 4 veces.
- Llevar a enfriar por 1 hora en refrigerador.
- Espolvorear con cacao en polvo y rallar un poco de chocolate amargo por encima.
2- Copa de duraznos con crema
Ingredientes
- 1 lata de durazno
- 2 cucharadas de crema
- Naranjas
- Arándanos
- Fruta seca (opcional)
El paso a paso de la preparación
- Lavar el durazno, quitar carozo, trozar - pelar naranja, cortar - lavar arándanos.
- Mezclar mantener en un hermético en la heladera.
- Servir en copa las frutas bien frías.
- Agregar arriba la crema de duraznos.
- Opcional coronar con chip de chocolate y/o frutas secas.
3- Tiramisú exprés
Ingredientes
- 1 paquete de vainillas
- 1 taza de café
- 4 cucharadas medianas de queso crema
- 4 cucharadas medianas de crema de leche
- 2 cucharadas medianas de azúcar
- Esencia de vainilla (a gusto)
- Chocolate semiamargo (a gusto)
El paso a paso de la preparación
- En un bowl agregar el queso crema con la crema de leche y agregar la esencia de vainilla con el azúcar.
- Mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.
- Mojar las vainillas en el café caliente endulzado y colocar en un vaso/copa.
- Colocar capa de vainillas y capa de preparación hasta rellenar el vaso.
- Llevar a la heladera por unos minutos.
