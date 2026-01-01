Los 3 postres favoritos para seguir festejando: recetas rápidas y exquisitas para sorprender a toda tu familia

Estos tres manjares no requieren de horno y mezclan sabores clásicos con ingredientes dulces o livianos que enamoran a todos tus invitados durante Nochebuena. Conocé el paso a paso para prepararlo en pocos minutos.

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 1 de enero de 2026, 11:00
Vasitos de tiramisú.
Vasitos de tiramisú. Foto: Bon Viveur.

La preparación de la entrada y el plato principal para la cena de Navidad y Año Nuevo suelen llevar mucho tiempo de preparación. Por este motivo, las familias buscan postres rápidos y sencillos para darse un gustito dulce incluso después de brindar con los seres queridos.

Frente a este panorama, la clave está en la elección de recetas frescas y rendidoras, que no requieran de horno y mezclen sabores clásicos con ingredientes dulces (crema o chocolate) o livianos (frutas o frutos secos). A continuación, 3 recetas simples.

Las recetas de 3 postres exquisitos para Navidad y Año Nuevo

1- Chocotorta

Chocotorta. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

  • 750 gramos de galletitas de chocolate
  • 400 gramos de dulce de leche
  • 400 gramos de crema de leche o nativa
  • 50 gramos de chocolate semiamargo
  • 50 gramos de cacao en polvo
  • Leche o café para remojar las galletitas

El paso a paso de la preparación

  1. Comenzar abatir el dulce de leche y cuando esté de un color más claro agregar la crema.
  2. Batir en el punto más bajo de la batidora hasta que esté a punto letra.
  3. Remojar cada galletita y colocar en una fuente hasta formar una capa. Colocar una capa de la crema de dulce de leche. Otra capa de galletitas humedecidas y así 4 veces.
  4. Llevar a enfriar por 1 hora en refrigerador.
  5. Espolvorear con cacao en polvo y rallar un poco de chocolate amargo por encima.

2- Copa de duraznos con crema

Duraznos con crema. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

  • 1 lata de durazno
  • 2 cucharadas de crema
  • Naranjas
  • Arándanos
  • Fruta seca (opcional)

El paso a paso de la preparación

  1. Lavar el durazno, quitar carozo, trozar - pelar naranja, cortar - lavar arándanos.
  2. Mezclar mantener en un hermético en la heladera.
  3. Servir en copa las frutas bien frías.
  4. Agregar arriba la crema de duraznos.
  5. Opcional coronar con chip de chocolate y/o frutas secas.

3- Tiramisú exprés

Tiramisú. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

  • 1 paquete de vainillas
  • 1 taza de café
  • 4 cucharadas medianas de queso crema
  • 4 cucharadas medianas de crema de leche
  • 2 cucharadas medianas de azúcar
  • Esencia de vainilla (a gusto)
  • Chocolate semiamargo (a gusto)

El paso a paso de la preparación

  1. En un bowl agregar el queso crema con la crema de leche y agregar la esencia de vainilla con el azúcar.
  2. Mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.
  3. Mojar las vainillas en el café caliente endulzado y colocar en un vaso/copa.
  4. Colocar capa de vainillas y capa de preparación hasta rellenar el vaso.
  5. Llevar a la heladera por unos minutos.