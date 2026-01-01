Los 3 postres favoritos para seguir festejando: recetas rápidas y exquisitas para sorprender a toda tu familia

Estos tres manjares no requieren de horno y mezclan sabores clásicos con ingredientes dulces o livianos que enamoran a todos tus invitados durante Nochebuena. Conocé el paso a paso para prepararlo en pocos minutos.

Vasitos de tiramisú. Foto: Bon Viveur.

La preparación de la entrada y el plato principal para la cena de Navidad y Año Nuevo suelen llevar mucho tiempo de preparación. Por este motivo, las familias buscan postres rápidos y sencillos para darse un gustito dulce incluso después de brindar con los seres queridos.

Frente a este panorama, la clave está en la elección de recetas frescas y rendidoras, que no requieran de horno y mezclen sabores clásicos con ingredientes dulces (crema o chocolate) o livianos (frutas o frutos secos). A continuación, 3 recetas simples.

Las recetas de 3 postres exquisitos para Navidad y Año Nuevo

1- Chocotorta

Chocotorta. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

750 gramos de galletitas de chocolate

400 gramos de dulce de leche

400 gramos de crema de leche o nativa

50 gramos de chocolate semiamargo

50 gramos de cacao en polvo

Leche o café para remojar las galletitas

El paso a paso de la preparación

Comenzar abatir el dulce de leche y cuando esté de un color más claro agregar la crema. Batir en el punto más bajo de la batidora hasta que esté a punto letra. Remojar cada galletita y colocar en una fuente hasta formar una capa. Colocar una capa de la crema de dulce de leche. Otra capa de galletitas humedecidas y así 4 veces. Llevar a enfriar por 1 hora en refrigerador. Espolvorear con cacao en polvo y rallar un poco de chocolate amargo por encima.

2- Copa de duraznos con crema

Duraznos con crema. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

1 lata de durazno

2 cucharadas de crema

Naranjas

Arándanos

Fruta seca (opcional)

El paso a paso de la preparación

Lavar el durazno, quitar carozo, trozar - pelar naranja, cortar - lavar arándanos. Mezclar mantener en un hermético en la heladera. Servir en copa las frutas bien frías. Agregar arriba la crema de duraznos. Opcional coronar con chip de chocolate y/o frutas secas.

3- Tiramisú exprés

Tiramisú. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

1 paquete de vainillas

1 taza de café

4 cucharadas medianas de queso crema

4 cucharadas medianas de crema de leche

2 cucharadas medianas de azúcar

Esencia de vainilla (a gusto)

Chocolate semiamargo (a gusto)

El paso a paso de la preparación