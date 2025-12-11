Ideal para Navidad y Año Nuevo: paso a paso para hacer el postre frío de crema y merenguitos

Esta receta tiene los ingredientes más utilizados en la pastelería: crema para batir, merengues y dulce de leche.

Postre de crema y merenguitos. Foto: Freepik.

La receta básica de un postre helado siempre es ideal para compartir en las fiestas de fin de año, sobre todo cuando se puede evitar prender la cocina. Esta versión, que lleva crema batida y merenguitos, es una de las más fáciles de realizar y suele conquistar cualquier paladar.

Según la receta publicada en el Instagram @cocinarencasa, el paso a paso es sencillo y lleva ingredientes básicos. El sabor principal es dulce de leche, aunque se puede reemplazar por limón, frambuesa o lo que tengas en casa. Esta receta tiene un resultado cremoso, exquisito y con un toque crujiente que la hace inigualable.

Receta del postre de crema batida y merenguitos

Ingredientes (para 6 porciones):

Crema de leche 350 g

Merenguitos 150 g

Dulce de leche 2 cucharadas (podés usar dulce de frambuesas, curd de limón u otro sabor)

Esencia de vainilla 1 cucharadita

Receta del postre helado. Video: Instagram/cocinarencasa

Paso a paso:

1- Batir la crema

Colocar la crema de leche en un bowl y batir hasta que espese y tome cuerpo, pero sin llegar al punto de chantillí firme. Debe quedar aireada y suave para poder mezclarla después.

2- Agregar los merenguitos

Reservar algunos para la decoración y triturar el resto con la mano. Sumarlos a la crema e integrarlos con movimientos envolventes para mantener la textura aireada.

3- Incorporar el dulce de leche

Añadir el dulce de leche y mezclar apenas para lograr un efecto marmolado. La idea es que queden vetas dulces y no una mezcla totalmente homogénea.

4- Llevar al freezer

Volcar la preparación en un molde forrado con film para facilitar el desmolde. Mandar al freezer por al menos 4 horas, o hasta que quede firme.

5- Servir

Retirar el postre unos minutos antes de llevarlo a la mesa para que recupere cremosidad. Decorar con los merenguitos reservados, hilos de dulce de leche o frutas frescas.

Postre de crema y merenguitos. Foto: Freepik.

Tips para que el postre salga mejor: