Helado de durazno saludable para Navidad: la receta con solo 3 ingredientes para sorprender con un postre súper fresco y delicioso

El sabor suave y dulce del durazno lo convierte en el aliado perfecto para disfrutar algo rico sin sumar azúcares de más. Por eso, no sorprende que sea la base ideal para preparar helados caseros que funcionan tanto como postre liviano después de una comida como para una merienda saludable.

Helado de durazno. Foto: Unsplash.

El durazno es una fruta extremadamente versátil, una de esas que funcionan en casi cualquier preparación. Se puede usar para tortas, postres, licuados, ensaladas de frutas, compotas o directamente disfrutarlo fresco.

Su sabor suave y ligeramente dulce lo convierte en un aliado ideal para quienes quieren algo rico sin sumar azúcares de más. Además, aporta fibra, vitaminas y una buena dosis de hidratación gracias a su alto contenido de agua.

Por eso, no sorprende que sea la base perfecta para hacer helados caseros que pueden servir como postre liviano después de una comida o como merienda saludable para los más chicos y los más grandes.

En ese sentido, la nutricionista Agus Alda compartió en su cuenta de Instagram (@agusalda.nutri) una receta que rápidamente comenzó a circular entre quienes buscan opciones frescas, fáciles y saludables para sumar al día a día.

Se trata de unos helados caseros de durazno, preparados con solo tres ingredientes y perfectos para tener siempre a mano en el freezer durante los días de calor. Una propuesta simple, accesible y nutritiva que demuestra que comer rico y sano no tiene por qué ser complicado, ideal para quienes buscan alternativas dulces más saludables sin renunciar al placer.

Lo mejor de la receta es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Es literalmente mezclar todo, llevar al molde y congelar. Y como se usan duraznos previamente congelados, la textura queda naturalmente cremosa, como si tuviera agregado de crema, pero sin excederse en calorías ni grasas.

Receta de helados caseros de durazno con solo 3 ingredientes

Ingredientes (rinden 6 helados, según el molde estándar de silicona):

1/2 kilo de duraznos congelados

1 pote de yogur sabor vainilla o natural

2 cucharadas de coco rallado

Opcional: 2 sobres de stevia, o 1–2 cucharadas de miel si preferís un toque más dulce

Helado de durazno. Video Instagram @agusalda.nutri

Paso a paso

Colocar todos los ingredientes en una procesadora y mixear hasta lograr una crema homogénea. Distribuir la mezcla en los moldes, cucharada por cucharada. Insertar los palitos antes de llevarlos al freezer. Congelar entre 4 y 5 horas, o hasta que estén bien firmes.

Una vez listos, podés disfrutar de un helado casero, refrescante y nutritivo. Perfecto para cualquier momento del día y sin culpa.