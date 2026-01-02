Sin horno: el paso a paso para disfrutar de una deliciosa y cremosa torta de queso y coco

Todo se consigue fácil en cualquier supermercado: manteca, crema para batir, queso crema y coco rallado.

Torta de coca sin horno Foto: captura

Para los amantes de lo dulce les presentamos una receta fantástica y práctica: torta de queso de coco sin horno que se caracteriza por ser cremosa, fresca y perfecta para cuando querés algo rico sin pasar horas en la cocina.

No empalaga y combina de maravilla con la base crocante de galletitas y el topping de chocolate blanco, que suma dulzor y elegancia sin robar protagonismo.

Cómo hacer torta de queso y coco

Ingredientes

Base

180 g de galletitas dulces tipo vainilla (aproximadamente 1 paquete chico)

90 g de manteca derretida

Relleno

300 ml de crema para batir bien fría

320 g de queso crema firme, tipo Philadelphia

100 g de coco rallado

Topping

120 g de chocolate blanco

40 ml de crema para batir

Coco rallado extra para decorar

Torta de coca sin horno Foto: captura

El paso a paso

Triturá las galletitas hasta que queden hechas migas finas. Podés hacerlo con procesadora o colocándolas dentro de una bolsa y aplastándolas con un palo de amasar. Mezclá esas migas con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda. Volcá la preparación en la base de un molde desmontable de 20 cm de diámetro y presioná bien con una cuchara o el dorso de un vaso para que quede compacta y pareja. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno. Batí la crema bien fría hasta lograr picos firmes. En otro bowl, aflojá un poco el queso crema con espátula o batidor de mano. Incorporá la crema batida de manera suave, con movimientos envolventes, para no perder aire. Sumá el coco rallado y mezclá hasta obtener una crema homogénea. Retirá el molde de la heladera y volcá el relleno sobre la base. Emparejá la superficie y llevá nuevamente a la heladera por un mínimo de 4 horas. Si podés dejarla toda la noche, mejor: toma más cuerpo y sabor. Calentá la crema sin que llegue a hervir. Volcala sobre el chocolate blanco picado y dejá reposar un minuto. Mezclá hasta lograr una ganache lisa y brillante. Dejá entibiar y volcá sobre la tarta ya fría. Decorá con coco rallado por encima. Llevá a la heladera hasta que el topping esté firme. Para cortes prolijos, pasá el cuchillo por agua caliente antes de cortar.

La refrescante torta helada de frutilla, magnífica para vencer el calor

Ingredientes

400 gramos de crema de leche

300 gramos de frutillas frescas

200 gramos de leche condensada

200 gramos de galletitas tipo vainilla o de chocolate

100 gramos de manteca derretida

1 sobre de gelatina sin sabor

1 cucharadita de esencia de vainilla

Torta helada de frutilla. Foto: Unsplash.

El paso a paso de la preparación