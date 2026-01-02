Sin horno: el paso a paso para disfrutar de una deliciosa y cremosa torta de queso y coco
Todo se consigue fácil en cualquier supermercado: manteca, crema para batir, queso crema y coco rallado.
Para los amantes de lo dulce les presentamos una receta fantástica y práctica: torta de queso de coco sin horno que se caracteriza por ser cremosa, fresca y perfecta para cuando querés algo rico sin pasar horas en la cocina.
No empalaga y combina de maravilla con la base crocante de galletitas y el topping de chocolate blanco, que suma dulzor y elegancia sin robar protagonismo.
Cómo hacer torta de queso y coco
Ingredientes
Base
- 180 g de galletitas dulces tipo vainilla (aproximadamente 1 paquete chico)
- 90 g de manteca derretida
Relleno
- 300 ml de crema para batir bien fría
- 320 g de queso crema firme, tipo Philadelphia
- 100 g de coco rallado
Topping
- 120 g de chocolate blanco
- 40 ml de crema para batir
- Coco rallado extra para decorar
El paso a paso
- Triturá las galletitas hasta que queden hechas migas finas. Podés hacerlo con procesadora o colocándolas dentro de una bolsa y aplastándolas con un palo de amasar. Mezclá esas migas con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda.
- Volcá la preparación en la base de un molde desmontable de 20 cm de diámetro y presioná bien con una cuchara o el dorso de un vaso para que quede compacta y pareja.
- Llevá a la heladera mientras preparás el relleno.
- Batí la crema bien fría hasta lograr picos firmes. En otro bowl, aflojá un poco el queso crema con espátula o batidor de mano.
- Incorporá la crema batida de manera suave, con movimientos envolventes, para no perder aire. Sumá el coco rallado y mezclá hasta obtener una crema homogénea.
- Retirá el molde de la heladera y volcá el relleno sobre la base. Emparejá la superficie y llevá nuevamente a la heladera por un mínimo de 4 horas. Si podés dejarla toda la noche, mejor: toma más cuerpo y sabor.
- Calentá la crema sin que llegue a hervir. Volcala sobre el chocolate blanco picado y dejá reposar un minuto. Mezclá hasta lograr una ganache lisa y brillante. Dejá entibiar y volcá sobre la tarta ya fría. Decorá con coco rallado por encima.
- Llevá a la heladera hasta que el topping esté firme. Para cortes prolijos, pasá el cuchillo por agua caliente antes de cortar.
La refrescante torta helada de frutilla, magnífica para vencer el calor
Ingredientes
- 400 gramos de crema de leche
- 300 gramos de frutillas frescas
- 200 gramos de leche condensada
- 200 gramos de galletitas tipo vainilla o de chocolate
- 100 gramos de manteca derretida
- 1 sobre de gelatina sin sabor
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
El paso a paso de la preparación
- Triturá las galletitas hasta que queden bien finitas y mezclalas con la manteca derretida.
- Forrá la base de un molde desmontable y presioná para que quede bien compacta. Llevá a la heladera por 20 minutos.
- Batí la crema de leche hasta que esté firme. Sumá la leche condensada y la esencia de vainilla. Si querés que la tarta quede más firme, disolvé la gelatina sin sabor en un poco de agua caliente y agregala a la mezcla.
- Poné una capa de crema sobre la base de galletitas. Agregá una capa de frutillas cortadas en rodajas. Repetí el proceso hasta llenar el molde y terminá con una capa de crema.
- Cubrí la tarta con film y llevá al freezer por al menos 4 horas, hasta que esté bien firme.
