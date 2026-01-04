La torta vasca se reinventa: receta para hacer la versión de chocolate que es furor

Con pocos ingredientes y pasos muy simples, esta versión de chocolate del clásico vasco logra una textura cremosa y un sabor intenso, ideal para quienes buscan variar la receta tradicional y sorprender con un postre que es tendencia.

Cómo hacer torta vasca de chocolate. Foto: Instagram @valerlich

La torta vasca se convirtió en una de las preparaciones más virales del último tiempo. Con su masa dorada, su relleno cremoso y ese equilibrio perfecto entre simpleza y sabor, esta delicia típica del País Vasco está haciendo furor en redes sociales, pastelerías y mesas de todo el mundo. Ahora, para los amantes del chocolate apareció una nueva variante deliciosa.

Con pocos ingredientes y siguiendo pasos muy sencillos, es posible preparar una torta vasca de chocolate verdaderamente deliciosa. Esta versión es ideal para quienes quieren salir del clásico o, simplemente, para los amantes del chocolate que buscan un postre nuevo.

Receta para hacer torta vasca de chocolate

Ingredientes

440 g de queso crema

95 g de azúcar

10 g de cacao en polvo

1 cucharada de esencia de vainilla

3 huevos

180 g de chocolate semiamargo derretido

240 g de crema de leche para batir, tibia

Cómo hacer torta vasca de chocolate. Foto: Instagram @valerlich

Paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C. Forrar un molde desmontable de unos 20 cm con papel manteca, dejando que sobresalga por los bordes. Este detalle es clave para lograr el look rústico típico de la torta vasca. En un bowl grande, colocar el queso crema y mezclar con el azúcar hasta obtener una preparación lisa y sin grumos. Sumar el cacao en polvo y la esencia de vainilla. Integrar bien, asegurándote de que el cacao se incorpore de manera pareja. Agregar los huevos de a uno, mezclando después de cada incorporación. Este paso es importante para mantener la textura cremosa. Incorporar el chocolate semiamargo previamente derretido (a baño maría o en microondas, a baja potencia). Mezclar hasta unificar. Sumar la crema de leche tibia y mezclar suavemente hasta lograr una preparación homogénea. Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 30 minutos. La torta tiene que verse firme en los bordes pero temblorosa en el centro al retirarla. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 8 horas antes de desmoldar. Este reposo es fundamental para que tome cuerpo y logre su textura característica.

Receta de torta vasca. Foto Instagram @inutilisimas

La historia de la torta vasca

Nacida en el siglo XVIII en la región de Labort, al suroeste de Francia, esta torta casera se preparaba originalmente con rellenos de cereza negra o crema pastelera, y se cocinaba en hornos de leña. Con el tiempo, el gâteau basque se volvió un ícono gastronómico tan importante que incluso tiene su propio festival en Cambo-les-Bains. Hoy, sigue conquistando paladares con su sabor clásico y su espíritu reconfortante.