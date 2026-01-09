Cómo hacer torta haragana de manzana: la receta más fácil para sorprender, con pocos ingredientes y lista en minutos
Con solo seguir unos pocos pasos, esta torta se convierte en la opción ideal para una merienda o un postre casero sin complicaciones. Y si se le suma una bocha de helado de crema americana, el resultado se vuelve todavía más tentador.
Ideal para quienes quieren algo dulce sin pasar horas en la cocina, la torta haragana se volvió un clásico infalible. Con pocos ingredientes, sin pasos complicados y con un resultado verdaderamente delicioso, esta receta de manzana es perfecta para resolver una merienda, un postre improvisado o simplemente para acompañar el mate.
Su nombre no es casual: se prepara en minutos y no requiere grandes técnicas ni utensilios especiales. La combinación de manzanas tiernas, masa simple y un aroma irresistible al salir del horno convierte a esta torta en una opción práctica y deliciosa, ideal incluso para quienes no suelen animarse a la pastelería.
Receta para hacer torta haragana de manzana
Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones y se puede preparar en un molde redondo de entre 22 y 24 cm de diámetro, de altura media, o bien en un molde cuadrado de 20 x 20 cm, ambos ideales para lograr una cocción pareja.
Ingredientes de la torta haragana de manzana
- 2 tazas de harina leudante o 30 cucharadas soperas colmadas
- 1 taza azúcar o 15 cucharadas soperas colmadas
- 100 gramos de manteca fría
- 1 taza de leche
- 2 huevos
- Esencia de vainilla
- 2 manzanas rojas o verdes grandes o 3 manzanas medianas
- Canela (opcional)
Paso a Paso para hacer torta haragana de manzana
- En un bowl, poner la harina, el azúcar y la manteca en trocitos y hacer arenado con las yemas de los dedos.
- Enmantecar y enharinar un molde, colocar la mitad del arenado y aplastar con la panza de una cuchara.
- Pelar las manzanas y cortar en rodajas prolijas. Agregar por encima del arenado y sumar un poco de canela (opcional).
- Tip: si vas a cortar la manzana antes, le podés agregar jugo de un limón para que no se oxide.
- Tapar con el resto del arenado.
- Batir los huevos, la leche y la esencia de vainilla. Tirar por encima.
- Espolvorear con bastante azúcar y llevar horno precalentado a 170 grados por 40/45 hasta cocción. Se puede ir revisando cada tanto.
- Tip extra: para saber si la torta está lista, la superficie debe quedar bien dorada. Además, conviene pinchar las manzanas con un tenedor: si entran sin resistencia, significa que ya están tiernas y en su punto.
Es importante destacar que esta es una receta base, que se puede ajustar fácilmente según los gustos de cada uno: se puede sumar más cantidad de manzana, aumentar o reducir el azúcar, agregar canela u otros aromas, sin que la preparación pierda su esencia ni su simpleza.
