Cómo hacer torta haragana de manzana: la receta más fácil para sorprender, con pocos ingredientes y lista en minutos

Con solo seguir unos pocos pasos, esta torta se convierte en la opción ideal para una merienda o un postre casero sin complicaciones. Y si se le suma una bocha de helado de crema americana, el resultado se vuelve todavía más tentador.

Torta haragana de manzana. Foto: Instagram @nataliapenchas

Ideal para quienes quieren algo dulce sin pasar horas en la cocina, la torta haragana se volvió un clásico infalible. Con pocos ingredientes, sin pasos complicados y con un resultado verdaderamente delicioso, esta receta de manzana es perfecta para resolver una merienda, un postre improvisado o simplemente para acompañar el mate.

Su nombre no es casual: se prepara en minutos y no requiere grandes técnicas ni utensilios especiales. La combinación de manzanas tiernas, masa simple y un aroma irresistible al salir del horno convierte a esta torta en una opción práctica y deliciosa, ideal incluso para quienes no suelen animarse a la pastelería.

Cómo hacer torta haragana de manzana. Foto: Instagram @nataliapenchas

Receta para hacer torta haragana de manzana

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones y se puede preparar en un molde redondo de entre 22 y 24 cm de diámetro, de altura media, o bien en un molde cuadrado de 20 x 20 cm, ambos ideales para lograr una cocción pareja.

Ingredientes de la torta haragana de manzana

2 tazas de harina leudante o 30 cucharadas soperas colmadas

1 taza azúcar o 15 cucharadas soperas colmadas

100 gramos de manteca fría

1 taza de leche

2 huevos

Esencia de vainilla

2 manzanas rojas o verdes grandes o 3 manzanas medianas

Canela (opcional)

Paso a Paso para hacer torta haragana de manzana

En un bowl, poner la harina, el azúcar y la manteca en trocitos y hacer arenado con las yemas de los dedos. Enmantecar y enharinar un molde, colocar la mitad del arenado y aplastar con la panza de una cuchara. Pelar las manzanas y cortar en rodajas prolijas. Agregar por encima del arenado y sumar un poco de canela (opcional). Tip: si vas a cortar la manzana antes, le podés agregar jugo de un limón para que no se oxide. Tapar con el resto del arenado. Batir los huevos, la leche y la esencia de vainilla. Tirar por encima. Espolvorear con bastante azúcar y llevar horno precalentado a 170 grados por 40/45 hasta cocción. Se puede ir revisando cada tanto. Tip extra: para saber si la torta está lista, la superficie debe quedar bien dorada. Además, conviene pinchar las manzanas con un tenedor: si entran sin resistencia, significa que ya están tiernas y en su punto.

Es importante destacar que esta es una receta base, que se puede ajustar fácilmente según los gustos de cada uno: se puede sumar más cantidad de manzana, aumentar o reducir el azúcar, agregar canela u otros aromas, sin que la preparación pierda su esencia ni su simpleza.

Torta haragana de manzana. Foto: Instagram @nataliapenchas

