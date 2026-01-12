Pan fitness de zanahoria: la receta fácil y saludable para tus desayunos y meriendas
Se elabora con ingredientes básicos y un procedimiento sencillo. Además, se le puede agregar variantes como semillas, frutos secos o un poco de queso para quienes prefieren un sabor más salado.
Húmedo, casero y lleno de sabor. La receta para realizar un pan de zanahoria es ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar como snack saludable.
Se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos, y es perfecto para sumar semillas, frutos secos o un toque de queso si te gusta más salado. Un clásico fácil que nunca falla.
Ingredientes para el pan de zanahoria
- 2 zanahorias medianas ralladas
- 3 tazas de harina común
- 1 cucharada de levadura seca
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 3 cucharadas de aceite
- 1 taza de agua tibia
Paso a paso para hacer el pan de zanahoria
- En un bowl, colocar la levadura, el azúcar y un poco de agua tibia. Mezclar y dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
- Agregar la harina y la sal, y mezclar
- Añadir la zanahoria rallada y el aceite.
- Incorporar el resto del agua de a poco hasta formar una masa suave.
- Amasar durante 10 minutos hasta que esté lisa y elástica.
- Dejar reposar la masa en un recipiente tapado hasta que duplique el volumen de la masa.
- Formar el pan y colocar la masa en una placa aceitada.
- Dejar levar nuevamente de 20 a 30 minutos.
- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado.
- Retirar del horno y dejar enfriar.
A esta receta se le puede incorporar semillas de girasol o de lino a la masa para aportar más textura y realzar el sabor. Sin embargo, para los que prefieren una versión más salada, se le puede agregar queso rallado a la preparación.
Tip extra: antes de hornear el pan de zanahoria, se le puede espolvorear semillas por encima para lograr un acabado crocante y atractivo.
