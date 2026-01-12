Pan de zanahoria. Foto: imagen generada con IA por Canal 26.

Húmedo, casero y lleno de sabor. La receta para realizar un pan de zanahoria es ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar como snack saludable.

Se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos, y es perfecto para sumar semillas, frutos secos o un toque de queso si te gusta más salado. Un clásico fácil que nunca falla.

Ingredientes para el pan de zanahoria

2 zanahorias medianas ralladas

3 tazas de harina común

1 cucharada de levadura seca

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

3 cucharadas de aceite

1 taza de agua tibia

Pan de zanahoria. Foto: Freepik

Paso a paso para hacer el pan de zanahoria

En un bowl, colocar la levadura, el azúcar y un poco de agua tibia. Mezclar y dejar reposar 10 minutos hasta que espume. Agregar la harina y la sal, y mezclar Añadir la zanahoria rallada y el aceite. Incorporar el resto del agua de a poco hasta formar una masa suave. Amasar durante 10 minutos hasta que esté lisa y elástica. Dejar reposar la masa en un recipiente tapado hasta que duplique el volumen de la masa. Formar el pan y colocar la masa en una placa aceitada. Dejar levar nuevamente de 20 a 30 minutos. Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado. Retirar del horno y dejar enfriar.

A esta receta se le puede incorporar semillas de girasol o de lino a la masa para aportar más textura y realzar el sabor. Sin embargo, para los que prefieren una versión más salada, se le puede agregar queso rallado a la preparación.

Tip extra: antes de hornear el pan de zanahoria, se le puede espolvorear semillas por encima para lograr un acabado crocante y atractivo.