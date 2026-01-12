Canal 26
Por Canal 26
lunes, 12 de enero de 2026, 17:00
Pan de zanahoria.
Pan de zanahoria. Foto: imagen generada con IA por Canal 26.

Húmedo, casero y lleno de sabor. La receta para realizar un pan de zanahoria es ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar como snack saludable.

Se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos, y es perfecto para sumar semillas, frutos secos o un toque de queso si te gusta más salado. Un clásico fácil que nunca falla.

Ingredientes para el pan de zanahoria

  • 2 zanahorias medianas ralladas
  • 3 tazas de harina común
  • 1 cucharada de levadura seca
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 3 cucharadas de aceite
  • 1 taza de agua tibia
Pan de zanahoria. Foto: Freepik

Paso a paso para hacer el pan de zanahoria

  1. En un bowl, colocar la levadura, el azúcar y un poco de agua tibia. Mezclar y dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. Agregar la harina y la sal, y mezclar
  3. Añadir la zanahoria rallada y el aceite.
  4. Incorporar el resto del agua de a poco hasta formar una masa suave.
  5. Amasar durante 10 minutos hasta que esté lisa y elástica.
  6. Dejar reposar la masa en un recipiente tapado hasta que duplique el volumen de la masa.
  7. Formar el pan y colocar la masa en una placa aceitada.
  8. Dejar levar nuevamente de 20 a 30 minutos.
  9. Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado.
  10. Retirar del horno y dejar enfriar.

A esta receta se le puede incorporar semillas de girasol o de lino a la masa para aportar más textura y realzar el sabor. Sin embargo, para los que prefieren una versión más salada, se le puede agregar queso rallado a la preparación.

Tip extra: antes de hornear el pan de zanahoria, se le puede espolvorear semillas por encima para lograr un acabado crocante y atractivo.