Ballotine de pollo, la receta francesa ideal para convertirte en un chef profesional y redescubrir tu paladar
Lo más común es usar muslos deshuesados o el pollo entero deshuesado. Así, la carne queda más jugosa y absorbe todos los sabores del relleno.
Para salir de las recetas de siempre y darle un toque gourmet a tu mesa, hay una opción muy sencilla y deliciosa: ballotine de pollo. Aunque su nombre suene sofisticado, esta preparación típica de la cocina francesa se puede hacer en casa y no requiere técnicas imposibles.
La clave está en el resultado: un pollo deshuesado, relleno y enrollado, que se cocina de manera suave para lograr una textura jugosa y una presentación impecable.
Una balotina (en francés ballotine, de balle ‘paquete’) es una preparación que tradicionalmente utiliza una parte deshuesada del muslo del pollo, pato u otras aves rellenas de carne picada y otros ingredientes. Está atado para mantener su forma y algunas veces cosido.
Se cocina asando, estofando o escalfando. A menudo tiene la forma de una salchicha o se vuelve a formar para parecerse a la pierna con un pedazo de hueso limpio al final.
Cómo hacer ballotine de pollo
Ingredientes
- 1 pollo deshuesado o muslos deshuesados
- Sal y pimienta
- Hierbas frescas (puede ser tomillo, perejil o romero)
- Relleno a elección: verduras salteadas, espinaca, hongos, jamón y queso, o frutos secos
- Hilo de cocina o film resistente al calor
Paso a paso
- Deshuesar el pollo y abrirlo en forma de manta.
- Condimentar con sal, pimienta y las hierbas frescas elegidas.
- Distribuir el relleno de manera pareja sobre la carne.
- Enrollar bien firme y atar con hilo de cocina para que mantenga la forma.
- Cocinar a fuego suave: puede ser hervido, al vapor o al horno bajo, hasta que esté bien cocido.
- Retirar el hilo, dorar si se desea y cortar en rodajas para servir.