Canal 26
Por Canal 26
sábado, 10 de enero de 2026, 19:30
Ballotine de pollo
Ballotine de pollo Foto: Instagram @zu.vid

Para salir de las recetas de siempre y darle un toque gourmet a tu mesa, hay una opción muy sencilla y deliciosa: ballotine de pollo. Aunque su nombre suene sofisticado, esta preparación típica de la cocina francesa se puede hacer en casa y no requiere técnicas imposibles.

La clave está en el resultado: un pollo deshuesado, relleno y enrollado, que se cocina de manera suave para lograr una textura jugosa y una presentación impecable.

Una balotina​ (en francés ballotine, de balle ‘paquete’) es una preparación que tradicionalmente utiliza una parte deshuesada del muslo del pollo, pato u otras aves rellenas de carne picada y otros ingredientes. Está atado para mantener su forma y algunas veces cosido.

Se cocina asando, estofando o escalfando. A menudo tiene la forma de una salchicha o se vuelve a formar para parecerse a la pierna con un pedazo de hueso limpio al final.

Ballotine de pollo Foto: Instagram @lamadeleinebistrot

Cómo hacer ballotine de pollo

Ingredientes

  • 1 pollo deshuesado o muslos deshuesados
  • Sal y pimienta
  • Hierbas frescas (puede ser tomillo, perejil o romero)
  • Relleno a elección: verduras salteadas, espinaca, hongos, jamón y queso, o frutos secos
  • Hilo de cocina o film resistente al calor

Paso a paso

  • Deshuesar el pollo y abrirlo en forma de manta.
  • Condimentar con sal, pimienta y las hierbas frescas elegidas.
  • Distribuir el relleno de manera pareja sobre la carne.
  • Enrollar bien firme y atar con hilo de cocina para que mantenga la forma.
  • Cocinar a fuego suave: puede ser hervido, al vapor o al horno bajo, hasta que esté bien cocido.
  • Retirar el hilo, dorar si se desea y cortar en rodajas para servir.