Ballotine de pollo Foto: Instagram @zu.vid

Para salir de las recetas de siempre y darle un toque gourmet a tu mesa, hay una opción muy sencilla y deliciosa: ballotine de pollo. Aunque su nombre suene sofisticado, esta preparación típica de la cocina francesa se puede hacer en casa y no requiere técnicas imposibles.

La clave está en el resultado: un pollo deshuesado, relleno y enrollado, que se cocina de manera suave para lograr una textura jugosa y una presentación impecable.

Una balotina​ (en francés ballotine, de balle ‘paquete’) es una preparación que tradicionalmente utiliza una parte deshuesada del muslo del pollo, pato u otras aves rellenas de carne picada y otros ingredientes. Está atado para mantener su forma y algunas veces cosido.

Se cocina asando, estofando o escalfando. A menudo tiene la forma de una salchicha o se vuelve a formar para parecerse a la pierna con un pedazo de hueso limpio al final.

Ballotine de pollo Foto: Instagram @lamadeleinebistrot

Cómo hacer ballotine de pollo

Ingredientes

1 pollo deshuesado o muslos deshuesados

Sal y pimienta

Hierbas frescas (puede ser tomillo, perejil o romero)

Relleno a elección: verduras salteadas, espinaca, hongos, jamón y queso, o frutos secos

Hilo de cocina o film resistente al calor

Paso a paso