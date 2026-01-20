Una nueva versión para un clásico argentino. Foto: Unsplash.

Sin dudas, el vigilante es una de las facturas más clásicas y queridas de la panadería argentina. Protagonista indiscutido de desayunos y meriendas, suele acompañarse con café o mate y se reconoce por su combinación tradicional de masa crocante, dulce de membrillo y crema pastelera. Con el paso del tiempo, esta receta simple se convirtió en un ícono de la mesa cotidiana.

Pero en la gastronomía moderna, muchas recetas vuelven a “diseñarse” o “pensarse”, dándoles un toque distintivo de lo que ya se conoce y se saboreó decenas de veces. Entonces, la reinvención de las recetas pasa a ser algo muy interesante y primordial si se quiere experimentar nuevos sabores y experiencias culinarias.

En ese sentido, allí entra un nuevo protagonista: el vigilante salado con queso azul.

Innovar con las recetas siempre es una buena opción.

La clave de esta variante está en el equilibrio entre lo dulce y lo salado. El queso azul, de sabor intenso y carácter marcado, potencia el dulzor del membrillo sin taparlo. Le aporta profundidad, una nota salina y un contraste que transforma por completo la experiencia, sin perder la identidad de la factura original. Lejos de resultar invasivo, el queso se integra de manera armónica y convierte al vigilante en una opción más sofisticada.

Es sin duda una versión gourmet y, además de para merienda o desayuno, funciona muy bien como parte de una picada, en reuniones informales o incluso como acompañamiento de una copa de vino blanco o espumante. Su perfil agridulce lo vuelve versátil y atractivo para paladares curiosos.

Ingredientes del vigilante salado con queso azul

Ingredientes para la masa

250 g de harina 0000 1 cucharada de azúcar 50 g de manteca fría 1 huevo 1 cucharadita de polvo de hornear 1 pizca de sal 50 ml de leche 1 cucharada de azúcar

Ingredientes para el relleno

200 g de dulce de membrillo

50 g de queso roquefort

1 huevo para poder pintar la masa

¿Cómo hacer el vigilante salado con queso?

Paso a paso para hacer el vigilante con queso

Preparar la masa: tamizar la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Agregar la manteca fría en cubos y trabajar con las yemas de los dedos hasta lograr una textura arenosa. Incorporar el azúcar, el huevo y la leche, y amasar hasta obtener una masa suave y homogénea. Envolver en film y llevar a la heladera por 30 minutos. Precalentar el horno a 180 °C. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 1 cm. Cortar rectángulos. Armar los vigilantes: enrollar la masa y colocar en el centro tiras de dulce de membrillo junto con el queso roquefort desmenuzado. Pintar la superficie con huevo batido para lograr un dorado parejo. Cocinar en una placa para horno durante 15 a 20 minutos, hasta que la masa esté dorada y crocante.

Incorporar queso, una forma diferente de saborear facturas.

Así, una factura de siempre se renueva con un giro gourmet que respeta la tradición y se anima a explorar nuevos sabores.