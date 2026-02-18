Sin harina ni azúcar: la tarta de ricota saludable y fácil que podés hacer en casa
Esta receta es fácil, liviana y deliciosa, ideal para cuidarse sin resignar sabor. Conocé el paso a paso y preparala en casa sin complicaciones
La tarta de ricota es una de las favoritas de la mesa familiar, ya sea para una merienda, un cumpleaños o una tarde divertida. Sin embargo, el exceso de azúcar y la harina hacen que sea una opción demasiado calórica para aquellas personas que prefieren tener una dieta saludable.
Existe una receta que, con algunos cambios de ingredientes, es posible llegar a una visión mucho más liviana, sin harinas ni azúcares agregados. ¡Pero eso no es todo!, a pesar de ser una versión light, conserva la suavidad de la ricota y un sabor irresistible y delicioso.
Además, la buena noticia es que al no llevar gluten ni azúcares refinados, es una alternativa amigable con aquellas personas que son celíacas, que buscan mejorar su digestión o evitar los picos de glucosa. Es ideal para presentar en reuniones familiares o de amigos para comer con un buen café negro.
Ingredientes cómo hacer tarta de ricota saludable y sin TACC
- 500 g de ricota descremada
- 3 huevos
- 3 cucharadas de edulcorante apto para horno
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de limón (opcional)
- 200 g de harina de almendras (o de avena sin TACC si preferís)
- 2 cucharadas de aceite de coco o manteca derretida
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de stevia o endulzante a gusto
Preparación paso a paso
- En un bowl mezclá la harina de almendras con la sal y el endulzante
- Luego, incorporá el huevo y el aceite de coco, al integrar hasta formar una masa maleable.
- Llevá la masa a un molde antes aceitado, al presionar con los dedos hasta cubrir toda la base.
- Pinchala con un tenedor y precalentá en horno moderado durante 8 a 10 minutos para que quede firme antes de agregar el relleno.
Para el relleno:
Batí los huevos con el edulcorante hasta integrar bien, agregá la ricota, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Colocar la mezcla en un molde pre engrasado.
Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté firme y dorada. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.