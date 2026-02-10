Albóndigas de avena: receta fácil, nutritiva y llena de sabor
La avena es uno de los superalimentos recomendado por la Organización Mundial de la Salud debido a que cuenta con múltiples beneficios.
Todo lo que tenga avena es más saludable y nutritivo, ya que la misma aporta fibra soluble, potasio, magnesio y vitamina B5. Al no tener un gusto muy marcado, es posible incorporarla a todas nuestras preparaciones: desde postres hasta recetas saladas.
En esta ocasión, te contamos cómo hacer albóndigas de avena, una opción sabrosa y, sobre todo, saludable.
ingredientes para las mejores albondigas
- 1 taza de copos de avena
- 1 taza de caldo de verduras o agua
- 1/2 taza de verduras mixtas picadas (como zanahoria, cebolla, pimiento morrón)
- 1 diente de ajo picado
- 1/4 taza de perejil fresco picado
- 1 cucharadita de comino molido
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta al gusto
- Pan rallado para rebozar
las mejores albondigas paso a paso
- En primer lugar, se debe mezclar la avena con el caldo de verduras o el agua hasta el punto de ebullición. Luego, hay que reducir el fuego y dejar la mezcla hasta que se espese (aproximadamente cinco minutos).
- Una vez que se retira del fuego, hay que incorporar las verduras picadas: garbanzos, ajo, perejil, comino, pimentón. Agregar sal y pimienta y mezclar bien.
- Cuando al mezcla se enfría, podemos comenzar a formar las bolitas, las cuales se rebozarán en pan rallado.
- Luego solo resta cocinar las albóndigas en la sartén. Pueden hacerse al horno si se busca una receta más saludable.
Los beneficios de la avena: el superalimento que ayuda a reducir el colesterol y combate problemas cardíacos
Si bien es es fundamental para formar células sanas, tener altos niveles de colesterol acrecienta el riesgo de sufrir afecciones cardíacas, daños en el cerebro y otras patologías. Es por ello que los médicos recomiendan llevar una dieta sana y evitar alimentos con alto contenido de grasa.
Para eso, muchos especialistas aconsejan consumir avena, superalimento que ayuda a bajar el colesterol “malo” (LDL) y que permite que las arterias se destapen. Este cereal es muy completo y equilibrado gracias a que contiene fibras, carbohidratos, vitaminas, proteínas y minerales; además de que, siempre y cuando no se consuma en exceso, no aporta muchas calorías.
En tanto, se trata de uno de los pocos alimentos que contiene avenantramidas, unos polifenoles que, gracias a sus propiedades antioxidantes, aportan beneficios para el sistema cardiovascular.
La avena también posee un efecto tranquilizante y sedante gracias a la "avena“, una proteína ideal para tratar el estrés y la falta o problemas relacionados con el sueño, y que ayuda a equilibrar el funcionamiento del sistema nervioso.