Todo lo que tenga avena es más saludable y nutritivo, ya que la misma aporta fibra soluble, potasio, magnesio y vitamina B5. Al no tener un gusto muy marcado, es posible incorporarla a todas nuestras preparaciones: desde postres hasta recetas saladas.

En esta ocasión, te contamos cómo hacer albóndigas de avena, una opción sabrosa y, sobre todo, saludable.

ingredientes para las mejores albondigas

1 taza de copos de avena

1 taza de caldo de verduras o agua

1/2 taza de verduras mixtas picadas (como zanahoria, cebolla, pimiento morrón)

1 diente de ajo picado

1/4 taza de perejil fresco picado

1 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Pan rallado para rebozar





las mejores albondigas paso a paso

En primer lugar, se debe mezclar la avena con el caldo de verduras o el agua hasta el punto de ebullición. Luego, hay que reducir el fuego y dejar la mezcla hasta que se espese (aproximadamente cinco minutos). Una vez que se retira del fuego, hay que incorporar las verduras picadas: garbanzos, ajo, perejil, comino, pimentón. Agregar sal y pimienta y mezclar bien. Cuando al mezcla se enfría, podemos comenzar a formar las bolitas, las cuales se rebozarán en pan rallado. Luego solo resta cocinar las albóndigas en la sartén. Pueden hacerse al horno si se busca una receta más saludable.

Los beneficios de la avena: el superalimento que ayuda a reducir el colesterol y combate problemas cardíacos

Si bien es es fundamental para formar células sanas, tener altos niveles de colesterol acrecienta el riesgo de sufrir afecciones cardíacas, daños en el cerebro y otras patologías. Es por ello que los médicos recomiendan llevar una dieta sana y evitar alimentos con alto contenido de grasa.

Avena. Foto: Unsplash

Para eso, muchos especialistas aconsejan consumir avena, superalimento que ayuda a bajar el colesterol “malo” (LDL) y que permite que las arterias se destapen. Este cereal es muy completo y equilibrado gracias a que contiene fibras, carbohidratos, vitaminas, proteínas y minerales; además de que, siempre y cuando no se consuma en exceso, no aporta muchas calorías.

En tanto, se trata de uno de los pocos alimentos que contiene avenantramidas, unos polifenoles que, gracias a sus propiedades antioxidantes, aportan beneficios para el sistema cardiovascular.

La avena también posee un efecto tranquilizante y sedante gracias a la "avena“, una proteína ideal para tratar el estrés y la falta o problemas relacionados con el sueño, y que ayuda a equilibrar el funcionamiento del sistema nervioso.