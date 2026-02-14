Kladdkaka, la torta sueca que nació por error. Foto: Taste Atlas.

El kladdkaka fue elegido como la mejor torta de chocolate del mundo por la prestigiosa guía culinaria TasteAtlas. Se trata de un postre icónico de Suecia, similar al brownie, pero con una textura más pegajosa y un centro siempre húmedo, rodeado por una fina capa exterior crocante. Su nombre, que en sueco significa “torta pegajosa”, describe a la perfección su principal característica.

Este delicioso postre se elabora con ingredientes simples —cacao o chocolate, huevos, mantequilla, azúcar y harina— y es famoso por su textura densa, que conquista a todos los que lo prueban.

Torta kladdkaka, postre de Suecia. Foto Freepik

Para sorpresa de muchos, la chocotorta, un clásico argentino que siempre genera debate, quedó en el tercer puesto del ranking. Así que no queda otra que probar el kladdkaka para saber si realmente es mejor que esta creación argentina. ¿Cómo hacerla en casa?

La chocotorta quedó en el tercer puesto del ranking. Foto: Bon Viveur.

Receta de la torta kladdkaka

Ingredientes

150 grs de manteca (100grs se van a hacer noisette, avellana o marrón y 50grs común)

3 huevos

225grs de azúcar blanca común

40grs de cacao

180grs de harina 0000 sin leudante

1 cdta de esencia de vainilla

1 pizca de sal fina común

Receta para hacer torta kladdkaka, la más famosa de Suecia. Video Instagram @isabelvermal

Paso a Paso

Poner 100 gramos de manteca en una cacerola, cocinar hasta que se ponga doradita, dejar reposar y filtrar sobre 50 gramos de manteca a temperatura ambiente. Agregar 3 huevos de a uno integrando sin batir. Por último agregar los secos tamizados: 225 gramos de azúcar, 40 gramos de cacao, 180 gramos de harina sin leudantes, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal. Integrar todo bien y poner en un molde de 20 centímetros de diámetro con papel manteca en la base. Hornear en un horno precalentado en 175 grados por 15 minutos. Tiene que quedar crocante por fuera y pegajosa por dentro. Desmoldar una vez fría y espolvorear con azúcar para disfrutar de este postre sueco que te va a encanta.

La historia del kladdkaka, la torta sueca que nació de un error

Cuenta la tradición que el kladdkaka nació a partir de un descuido en una cocina sueca. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos ingredientes escaseaban —entre ellos la levadura en polvo—, alguien habría olvidado incorporarla a la preparación. El resultado no fue el clásico bizcochuelo aireado, sino un pastel bajo, con centro húmedo y textura pegajosa. Lejos de considerarse un fracaso, ese “error” conquistó a todos y terminó convirtiéndose en uno de los postres más queridos de Suecia.

Con el paso del tiempo, el kladdkaka dejó de ser una simple receta casera para transformarse en un símbolo cultural. Incluso tiene su propio día de celebración, cuando familias y amigos lo hornean y comparten en todo el país.

Cómo hacer Kladdkaka, la torta sueca de chocolate que destronó a la chocotorta argentina. Foto: Instagram @fikacoffeeshop

Este pastel no solo destaca por su sabor intenso a chocolate, sino también por su vínculo con el Fika, la tradicional pausa sueca para el café que invita a frenar la rutina, reunirse y disfrutar de algo dulce. Servido tibio con helado de vainilla o espolvoreado con azúcar impalpable, el kladdkaka representa ese momento de encuentro y calidez.

A lo largo de los años surgieron nuevas versiones —con toques de chile o regaliz—, aunque la receta clásica sigue siendo la favorita. Más que un simple postre, el kladdkaka demuestra que, a veces, las mejores tradiciones nacen de la casualidad y que la imperfección también puede ser deliciosa.