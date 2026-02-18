Una rica ensalada con vinagreta casera ¡para elevar los sentidos! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Si tenés la dificultad de sobornar a los comensales para que coman tus ensaladas ¡hoy te traemos una gran solución: la vinagreta!

Esta receta es bien rápida de hacer y muy fácil, con ingredientes nobles verás como se potencia la ensalada. Esta preparación se puede utilizar con las verduras que más te gusten, ensalada de hojas verdes, con croutones, semillas ¡y con la combinación de verduras que tengas en la heladera! No te preocupes que hoy van a sobrar las ideas para que preparar una ensalada ¡también sea bien rico!

La receta de esta vinagreta es bien sencilla, clásica ¡y leal para elevar todas las ensaladas en esta temporada de verano! Si es conveniente recordar que cuando condimentamos ensaladas que llevan repollo, lechuga repollada, zanahoria o remolacha rallada; puede ser mejor tomar unos minutos de anticipación para que se humedezcan todos los ingredientes. Así nos vamos a garantizar el sabor y una textura más amable de nuestra ensalada.

Una receta de vinagreta para elevar el sabor de tus ensaladas en la temporada de verano Foto: Imagen creada con Gemini IA

¿Como conservar la vinagreta en la heladera?

Si ya probaste la vinagreta y querés tener para toda la semana, te recomendamos que tomes algún recipiente hermético para conservarla adecuadamente. Si tiene pico vertedor ¡aún mejor!, ya que será más fácil a la hora de condimentar tus recetas.

Por otra parte, si tenés un batidor o unas varillas, será mejor separarlas porque las necesitaremos, debemos integrar todos los ingredientes. Caso contrario, un tenedor también puede funcionar. Ahora bien, te compartimos el resto de los detalles para hacer una ¡deliciosa vinagreta!

Ingredientes para una vinagreta para ensaladas

100 ml de aceite de oliva

3 cucharadas de miel

2 cucharadas de mostaza

3 cucharadas de vinagre

Paso a Paso: receta de vinagreta