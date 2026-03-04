La receta más simple y sabrosa para quitarte los antojos Foto: Imagen creada con Gemini IA

Un postre clásico que jamás falla y a todos nos alegra la jornada ¡con pocos ingredientes y súper económico!. Es una receta de chocolate donde necesitaremos una olla y un poco de paciencia para lograr la consistencia deseada y con la ayuda de una cuchara de madera será más que suficiente.

La receta de este postre de chocolate ¡es imperdible! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Esta receta de chocolate también se puede hacer para relleno de tortas de cumpleaños. Otra forma es preparar copas o recipientes individuales y adicionarle unos toppings coloridos para decorar, como: duraznos cortados en cubos, merengues, trozos de frutillas o hasta unos frutos secos picados.

Para cocinar algo rico solo hace falta seguir los pasos para lograr buenos resultados. A la hora de saborizar esta receta podemos elegir un cacao amargo o el cacao que se utiliza para hacer la chocolatada. Dependerá de la intensidad y sabor que prefieras.

Ingredientes para crema de chocolate

Postre de chocolate con tres ingredientes

500 ml de leche

50 gramos de cacao en polvo endulzado

30 gramos de maicena

Los amantes de los dulce no querrán perderse esta dulzura. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a Paso para hacer una crema de chocolate deliciosa

Los amantes del chocolate serán los consentidos con este dulce