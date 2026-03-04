Irresistible para los amantes de lo dulce, receta de crema de chocolate con solo 3 ingredientes y muy económica
Un postre para tener siempre en la heladera ¡ideal para agregarle trozos de fruta!
Un postre clásico que jamás falla y a todos nos alegra la jornada ¡con pocos ingredientes y súper económico!. Es una receta de chocolate donde necesitaremos una olla y un poco de paciencia para lograr la consistencia deseada y con la ayuda de una cuchara de madera será más que suficiente.
Esta receta de chocolate también se puede hacer para relleno de tortas de cumpleaños. Otra forma es preparar copas o recipientes individuales y adicionarle unos toppings coloridos para decorar, como: duraznos cortados en cubos, merengues, trozos de frutillas o hasta unos frutos secos picados.
Para cocinar algo rico solo hace falta seguir los pasos para lograr buenos resultados. A la hora de saborizar esta receta podemos elegir un cacao amargo o el cacao que se utiliza para hacer la chocolatada. Dependerá de la intensidad y sabor que prefieras.
Ingredientes para crema de chocolate
Postre de chocolate con tres ingredientes
- 500 ml de leche
- 50 gramos de cacao en polvo endulzado
- 30 gramos de maicena
Paso a Paso para hacer una crema de chocolate deliciosa
Los amantes del chocolate serán los consentidos con este dulce
- Tomar una olla y colocar la leche a fuego medio
- Con la ayuda de un tamizador o colador agregamos la maicena y el cacao, mientras nos ayudamos con unas varillas para que todo se integre
- Mezclamos por unos minutos y bajamos el fuego, si ya no hay grumos nos podemos ayudar con una cuchara de madera. Luego de unos minutos veremos que toma consistencia. Apagamos y reservamos
- Podemos preparar las copas individuales o reservarlos, pero conviene colocarle una capa de papel film para que no haga una capa dura. ¡Y listo!