Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
miércoles, 4 de marzo de 2026, 16:20
La receta más simple y sabrosa para quitarte los antojos
La receta más simple y sabrosa para quitarte los antojos Foto: Imagen creada con Gemini IA

Un postre clásico que jamás falla y a todos nos alegra la jornada ¡con pocos ingredientes y súper económico!. Es una receta de chocolate donde necesitaremos una olla y un poco de paciencia para lograr la consistencia deseada y con la ayuda de una cuchara de madera será más que suficiente.

La receta de este postre de chocolate ¡es imperdible! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Esta receta de chocolate también se puede hacer para relleno de tortas de cumpleaños. Otra forma es preparar copas o recipientes individuales y adicionarle unos toppings coloridos para decorar, como: duraznos cortados en cubos, merengues, trozos de frutillas o hasta unos frutos secos picados.

Para cocinar algo rico solo hace falta seguir los pasos para lograr buenos resultados. A la hora de saborizar esta receta podemos elegir un cacao amargo o el cacao que se utiliza para hacer la chocolatada. Dependerá de la intensidad y sabor que prefieras.

Ingredientes para crema de chocolate

Postre de chocolate con tres ingredientes

  • 500 ml de leche
  • 50 gramos de cacao en polvo endulzado
  • 30 gramos de maicena
Los amantes de los dulce no querrán perderse esta dulzura. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a Paso para hacer una crema de chocolate deliciosa

Los amantes del chocolate serán los consentidos con este dulce

  1. Tomar una olla y colocar la leche a fuego medio
  2. Con la ayuda de un tamizador o colador agregamos la maicena y el cacao, mientras nos ayudamos con unas varillas para que todo se integre
  3. Mezclamos por unos minutos y bajamos el fuego, si ya no hay grumos nos podemos ayudar con una cuchara de madera. Luego de unos minutos veremos que toma consistencia. Apagamos y reservamos
  4. Podemos preparar las copas individuales o reservarlos, pero conviene colocarle una capa de papel film para que no haga una capa dura. ¡Y listo!