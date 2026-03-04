Receta de pionono fácil y rápido en 3 pasos, para que quede bien húmedo y combinarlo con lo que más te guste
Para los que adoran hacer todo en casa, la receta de esta masa súper versátil para hacerla con rellenos dulces o salados, apuntá los detalles.
Si estás con ganas de comer un pionono versión dulce, hasta para hacer una torta de cumpleaños, o inclusive hacer la versión salada. Hoy vamos a hacer una receta muy fácil y para obtener los mejores resultados.
La masa del pionono es delicada porque es fina y hay que considerar que para la cocción de la misma se utiliza papel manteca o papel de horno. Lo mejor es tener un molde rectangular para esta receta. También tener paciencia y con prolijidad colocar bien el papel porque le dará la forma a nuestra masa. Si hace falta cortamos un poco las esquinas para darle forma y listo.
El pionono que haremos son solo tres ingredientes, pero hay se pueden hacer ciertas variaciones para darle un toque personal y aromatizarlos ¡una delicia! Si te gustan los cítricos podés agregarle un poco de ralladura de limón o naranja. Te recomiendo que utilices el rallador más finito y que con paciencia lo integres a la masa. Podés usar los piononos como pisos para armar una torta de cumpleaños.
Los rellenos que suelen ir a la perfección es crema chantilly con frutillas, también es válido combinar: kiwi, cerezas, cubitos de durazno, arándanos. También hay que tener en cuenta que luego de hacer el relleno es conveniente que quede en la heladera por dos horas. Ahora vamos a las cantidades para probar ¡esta masa exquisita y súper barata!
Ingredientes para el pionono
- 3 cucharadas de harina
- 3 cucharadas de aceite
- 3 cucharadas de azúcar
Paso a Paso para hacer esta masa de pionono
- Preparamos el molde con papel manteca y rociamos un poco de materia grasa, o con un pincel pintamos un poco con aceite.
- Precalentamos el horno a 140 grados por 10 minutos
- Ahora la masa, mezclamos los secos
- Luego integramos con el aceite, con la ayuda de unas varillas formamos una masa lisa y homogénea
- Con el horno precalentado a 140 grados horneamos por 3 minutos y controlamos con la ayuda de un escarbadientes