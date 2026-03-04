Una receta para resolver en pocos minutos Foto: Ph Freepik

Si estás con ganas de comer un pionono versión dulce, hasta para hacer una torta de cumpleaños, o inclusive hacer la versión salada. Hoy vamos a hacer una receta muy fácil y para obtener los mejores resultados.

Pionono relleno con atún, una receta sabrosa y muy simple Foto: Imagen creada con Gemini IA

La masa del pionono es delicada porque es fina y hay que considerar que para la cocción de la misma se utiliza papel manteca o papel de horno. Lo mejor es tener un molde rectangular para esta receta. También tener paciencia y con prolijidad colocar bien el papel porque le dará la forma a nuestra masa. Si hace falta cortamos un poco las esquinas para darle forma y listo.

El pionono que haremos son solo tres ingredientes, pero hay se pueden hacer ciertas variaciones para darle un toque personal y aromatizarlos ¡una delicia! Si te gustan los cítricos podés agregarle un poco de ralladura de limón o naranja. Te recomiendo que utilices el rallador más finito y que con paciencia lo integres a la masa. Podés usar los piononos como pisos para armar una torta de cumpleaños.

Los rellenos que suelen ir a la perfección es crema chantilly con frutillas, también es válido combinar: kiwi, cerezas, cubitos de durazno, arándanos. También hay que tener en cuenta que luego de hacer el relleno es conveniente que quede en la heladera por dos horas. Ahora vamos a las cantidades para probar ¡esta masa exquisita y súper barata!

Ingredientes para el pionono

3 cucharadas de harina

3 cucharadas de aceite

3 cucharadas de azúcar

El pionono con crema y frutillas ¡una delicia! Foto: rawpixel.com / Monika

Paso a Paso para hacer esta masa de pionono