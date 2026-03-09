Dulce y crocante: receta del turrón alemán de avena y chocolate perfecto para la merienda
Se trata de una galleta con relleno de chocolate y avena ideal para compartir los mates del fin de semana, un buen café o incluso como un snack entre comidas. El paso a paso en la nota.
Hay recetas que nos abrazan desde el primer bocado, nos atraen a la infancia y a los sabores directos de los postres que nos cocinaba una abuela. El turrón de avena es una receta fácil y clásica. Con un relleno cremoso, crujiente e intensamente chocolatoso, es ideal para acompañar una taza de café o un buen mate a la tarde.
Sin necesidad de horno, se trata de una receta muy fácil para hacer con los más chiquitos y disfrutar de un postre sin conservantes y totalmente casero.
Con ingredientes simples, este turrón se arma en minutos y se roba todos los aplausos. Ideal para los amantes del chocolate, para quienes disfrutan lo hecho en casa y para los que buscan un snack que sea tan sabroso como nutritivo.
Paso a paso, cómo hacer turrón de avena
Ingredientes para el turrón de avena
- 2 tazas de avena arrollada (tradicional, no instantánea)
- Un paquete de galletitas de agua
- 200 g de chocolate negro (mínimo 60% cacao)
- 1/2 taza de mantequilla de maní o almendra (puede ser casera)
- 1/4 taza de miel o sirope de agave (ajustar al gusto)
- 1/2 taza de nueces, almendras o avellanas troceadas (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Pizca de sal.
Cómo hacer el turrón de avena, paso a paso
- En una sartén seca, tostar la avena a fuego medio por 5-7 minutos hasta que tome un leve tono dorado. Esto potencia el sabor.
- Luego, en una olla a fuego bajo o a baño maría, derretir el chocolate junto con la mantequilla de maní y la miel.
- Revolver constantemente hasta que quede una mezcla homogénea y brillante.
- Agregar la avena tostada, la vainilla, la sal y los frutos secos. Mezclar bien hasta que todo esté cubierto de chocolate.
- Forrar un molde rectangular (tipo budín o tupper) con papel manteca.
- Luego, formar capas entrelazadas entre las galletitas de agua y la mezcla de chocolate y avena tostada, para formar un turrón.
- Llevar a la heladera por al menos 2 horas, o hasta que esté bien firme. Desmoldar y cortar en porciones. Decorar con chips de chocolate o coco si se desea.