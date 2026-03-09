Canal 26
lunes, 9 de marzo de 2026, 15:35
Receta del turrón alemán de avena y chocolate.
Receta del turrón alemán de avena y chocolate. Foto: Pinterest.

Hay recetas que nos abrazan desde el primer bocado, nos atraen a la infancia y a los sabores directos de los postres que nos cocinaba una abuela. El turrón de avena es una receta fácil y clásica. Con un relleno cremoso, crujiente e intensamente chocolatoso, es ideal para acompañar una taza de café o un buen mate a la tarde.

Sin necesidad de horno, se trata de una receta muy fácil para hacer con los más chiquitos y disfrutar de un postre sin conservantes y totalmente casero.

Con ingredientes simples, este turrón se arma en minutos y se roba todos los aplausos. Ideal para los amantes del chocolate, para quienes disfrutan lo hecho en casa y para los que buscan un snack que sea tan sabroso como nutritivo.

Paso a paso, cómo hacer turrón de avena

Ingredientes para el turrón de avena

  • 2 tazas de avena arrollada (tradicional, no instantánea)
  • Un paquete de galletitas de agua
  • 200 g de chocolate negro (mínimo 60% cacao)
  • 1/2 taza de mantequilla de maní o almendra (puede ser casera)
  • 1/4 taza de miel o sirope de agave (ajustar al gusto)
  • 1/2 taza de nueces, almendras o avellanas troceadas (opcional)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Pizca de sal.
Paso a paso para este delicioso postre de chocolate y avena. Foto: Pinterest.

Cómo hacer el turrón de avena, paso a paso

  1. En una sartén seca, tostar la avena a fuego medio por 5-7 minutos hasta que tome un leve tono dorado. Esto potencia el sabor.
  2. Luego, en una olla a fuego bajo o a baño maría, derretir el chocolate junto con la mantequilla de maní y la miel.
  3. Revolver constantemente hasta que quede una mezcla homogénea y brillante.
  4. Agregar la avena tostada, la vainilla, la sal y los frutos secos. Mezclar bien hasta que todo esté cubierto de chocolate.
  5. Forrar un molde rectangular (tipo budín o tupper) con papel manteca.
  6. Luego, formar capas entrelazadas entre las galletitas de agua y la mezcla de chocolate y avena tostada, para formar un turrón.
  7. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, o hasta que esté bien firme. Desmoldar y cortar en porciones. Decorar con chips de chocolate o coco si se desea.